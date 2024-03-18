منها خفض ضغط الدم.. فوائد صحية "غير متوقعة" للصيام

نالت الأنظمة الغذائية التي تعتمد على الصيام شهرة واسعة في الآونة الأخيرة؛ لما تحمله من فوائد صحية للجسم، حتى صار يتبعها الملايين حول العالم.

وفي رمضان يمتنع الصائم عن تناول الطعام والماء ساعات طويلة قبل تناول وجبة الإفطار عند ساعة الغروب، ويقول أخصائيو التغذية أن للصيام فوائد صحية جمة.

وأشارت أخصائية التغذية شيرين قاسم لصحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن الصيام يساعد على خفض ضغط الدم، ويحسن جهاز المناعة، كما أنه يوازن مستويات الدهون في الدم.

وأوضحت "هناك بعض الأدلة العلمية التي تشير إلى أن فترات الصيام تحسن صحة جهاز المناعة، وتخفض مستويات الاتهاب وعوامل النمو، كما تحسن مستويات الدهون في الدم".