7 أطعمة مخمرة متوفرة في السوبر ماركت

اكتسبت الأطعمة المخمرة اهتمامًا كبيرًا لفوائدها، خصوصا لتحسين صحة الأمعاء.

وفي حين أن فكرة هذه الأطعمة قد تستحضر في الأذهان صورا لخلطات معقدة تتخمر في الجرار، لكن في الواقع الأمر أكثر بساطة، فهناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة في محلات السوبر ماركت.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "تيليغراف"، فإن التخمير، وهو أسلوب حفظ قديم للطعام، يتضمن كائنات دقيقة مثل الخميرة والبكتيريا التي تحول الكربوهيدرات إلى نوع من الكحول أو الاحماض، وينتج عن هذه العملية بكتيريا نافعة، أو ما يسمى بالبروبيوتيك، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز تنوع ميكروبيوم الأمعاء، وبالتالي تعزيز الوظيفة الهضمية والمناعية المثلى.

وأظهرت الأبحاث العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بالبروبيوتيك، بما في ذلك تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، إذ كشفت دراسة شملت البالغين المصابين بالقولون العصبي أن تناول الزبادي المخمر يوميًا أدى إلى تخفيف أعراض الانتفاخ والإمساك.

ومع ذلك، أكد خبراء التغذية أهمية التمييز بين الأطعمة المخمرة وتلك التي تحتوي على البروبيوتيك، فلا تحتفظ جميع هذه الأطعمة بالبكتيريا النافعة، خاصة إذا تعرضت للمعالجة الحرارية أثناء البسترة.

ولضمان نشاط البروبيوتيك، على المستهلكين يجب البحث عن المنتجات التي تحتوي على العصية اللبنية أو البيفيدوبكتريوم.

ورغم أن الأطعمة المخمرة آمنة بشكل عام لمعظم الأفراد، إلا أنه يجب على مجموعات معينة، مثل الذين يعانون من عدم تحمل الهيستامين أو الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم، توخي الحذر بسبب محتواها العالي من الهستامين والملح.

كما لا يُنصح بالأطعمة غير المبسترة التي تحتوي على بكتيريا حية، مثل بعض أنواع الجبن، للأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو النساء الحوامل.

ومن بين الأطعمة المخمرة المتوفرة بسهولة والموجودة في محلات السوبر ماركت:

1- الزبادي والكفير: يقدم الزبادي والكفير، وهو مشروب لبني مخمر، فوائد البروبيوتيك، حيث يحتوي الكفير بشكل عام على تركيز أعلى من البروبيوتيك بسبب عملية التخمير الأطول.

2- الجبن: تحتوي الأجبان القديمة مثل الشيدر وجودا والبارميزان على البروبيوتيك ويمكن دمجها بسهولة في أطباق مختلفة.

3- الكيمتشي: طبق كوري تقليدي مصنوع من الملفوف المخمر والخضروات، ويقدم إضافة حارة ومنعشة للوجبات.

4- مخلل الملفوف: مصدره أوروبا الوسطى؛ وتعتمد عملية تخميره على تفاعل البكتيريا مع السكريات الموجودة في الملفوف، ما يؤدي لإنتاج حمض الخل وغاز ثاني أكسيد الكربون، ليعطيه نكهته الحمضية وقوامه المنعش.

5- ميسو: معجون فول الصويا المخمر الذي يضيف نكهة عميقة إلى الحساء والمخللات والصلصات مع تقديم فوائد البروبيوتيك.

6- خل التفاح: يحتوي خل التفاح الخام غير المفلتر على بكتيريا وإنزيمات مفيدة، ما يجعله خيارًا شائعًا لصلصات السلطة والمقويات الصحية.

7- الكمبوتشا: شاي مخمر ذو نكهة منعشة، يقدم فوائد البروبيوتيك ومتوفر بنكهات وتركيبات مختلفة.