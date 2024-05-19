خبراء تغذية يوضحون الفرق بين الطماطم العضوية وغير العضوية

كشف خبراء تغذية الفروقات بين الطماطم العضوية وغير العضوية، خاصة بعد انتشارها في الأسواق.

وبينت خبيرة التغذية ماريا كارزون، أنه لا توجد فروق جوهرية بين التركيب الغذائي للطماطم العضوية والطماطم غير العضوية.

وأشارت وفقا لموقع "MSN" الطبي، أن الفرق الرئيس هو في عدد المواد الكيميائية الزراعية التي تحتوي عليها كل واحدة، وتعتبر الطماطم العضوية أكثر صحة؛ لأنها تحتوي على عدد أقل من المواد الكيميائية الزراعية.

وتتمتع الطماطم العضوية بقيمة غذائية أعلى قليلاً وفقا لخبير التغذية ديدري هويسامن، الذي أشار إلى أن الأمر يتعلق بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C.