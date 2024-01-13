بعد تصريحاتها عن "كوفيد".. انتقادات تطال المستشارة الطبية السابقة لترامب

واجهت المستشارة الطبية السابقة لإدارة ترامب، الدكتورة ديبورا بيركس، انتقادات كبيرة من المجتمع العلمي بسبب تصريحاتها الأخيرة التي قارنت فيها بين مرض كوفيد الطويل الأمد وفيروس نقص المناعة البشرية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها السبت، عن بيركس قولها في مقابلة حديثة مع قناة "News Nation"، أن كلا المرضين يشتركان في طبيعتهما الخالية من الأعراض وتأثيرهما المحتمل على المدى الطويل على جهاز المناعة.

وأثار حديث بيركس التي شغلت منصب منسقة استجابة لقوة عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا من عام 2020 إلى عام 2021، حالة من الجدل، حيث أعرب الخبراء عن مخاوفهم بشأن دقة مقارنتها وآثارها.

وبالنظر إلى تفاصيل هذه المقارنة، أكدت الدكتورة بيركس أن كوفيد، كما هو الحال مع فيروس نقص المناعة البشرية، يمكن أن يضر بهدوء أجهزة المناعة لدى الأفراد، حتى في الحالات التي لا تظهر فيها الأعراض.

وشددت على ضرورة الاعتراف بالأضرار غير المرئية التي يسببها فيروس كورونا الخفيف والمعتدل، وقارنت ذلك بتدمير فيروس نقص المناعة البشرية للجهاز المناعي، كما أعربت عن أملها في ألا يتمكن الأفراد المصابون بكوفيد طويل الأمد من البقاء على قيد الحياة فحسب، بل أن يعمروا أيضًا، وقارنت ذلك بالتقدم المحرز في السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية.