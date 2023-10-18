الزوائد الجلدية.. ما هي وكيف تتم إزالتها؟

تعتبر الزوائد الجلدية أورامًا حميدة تتدلى من المناطق التي تتكون فيها التجايعد كالإبطين والرقبة والبطن، وعلى الرغم من أنها شائعة وغير ضارة، إلا أن الأطباء ينصحون بإزالتها في حال كبر حجمها وأصبحت مزعجة.

وبحسب الخبراء، فإن الإناث والذكور معرضون للإصابة بالزوائد الجلدية على حد سواء، إلا أن الأشخاص الأكثر عرضة لها هم كبار السن، وأولئك الذين يعانون من زيادة في الوزن أو المصابون بداء السكري من النوع الثاني، وكذلك النساء اللاتي يواجهن تغيرات هرمونية.

وفي حديث له مع صحيفة "ميرور" البريطانية أفاد الدكتور "جيل جينكينز" بأن الزوائد الجلدية يمكن أن تختلف في اللون والحجم، إذ يتراوح عرضها من بضعة ملليمترات إلى 5 سم.

وقال الدكتور "جيل" إن الاختلاف الرئيس بين الزوائد الجلدية والثآليل هو أن الأولى ليست معدية، في حين أن الثآليل ممكن أن تنتشر بسهولة من شخص لآخر ومن مكان إلى آخر.

وقال الدكتور "تتكون الزوائد الجلدية بشكل أساس من الكولاجين، وهو نوع من البروتين الموجود في أجسامنا".

كيف تتم إزالة الزوائد الجلدية؟

وأشار الدكتور "جيل" إلى أن إزالة الزوائد الجلدية يجب أن يتم من خلال علاج طبي متخصص.

وفسّر "يمكن علاج الزوائد الجلدية من خلال علاج غير مؤلم يتضمن رقعة لاصقة مسطحة تطبق ضغطًا على قاعدة الزائدة الجلدية؛ ما يؤدي إلى قطع مجرى الدم إليها؛ ما سيعمل على ذبولها وسقوطها في غضون أسبوع.