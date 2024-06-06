5 أعراض صباحية تدل على تعرضك لمخلفات "حمى القش" أثناء نومك
كشف خبير نوم بريطاني عن 5 أعراض رئيسة يعانيها الأفراد عند الاستيقاظ صباحًا بعد ليلة من التأثر بـ"مخلفات حمى القش"، وهي حالة يسببها التهاب الأنف التحسسي، حسبما ذكر موقع "بريستول لايف".
وأوضح الخبير أن مسببات الحساسية المحمولة جوًّا، مثل: حبوب اللقاح، تؤدي إلى أعراض، مثل: احتقان الأنف والعطس وحكة العين، خلال النهار. إلا أن تأثيرها قد يمتد حتى الليل، إذ تعطل جودة النوم وتؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر.
والأعراض الخمسة الرئيسة، هي:
الاختناق
وانخفاض التركيز
والصداع أو الجيوب الأنفية
والسعال
والعطس المتكرر
وللوقاية من تأثيرات حمى القش، ينصح الخبير باتباع الإجراءات الآتية:
التخفيف من مسببات الحساسية
- استخدام أجهزة تنقية الهواء.
- غسل الفراش بشكل متكرر لإزالة المواد المثيرة للحساسية.
غسل الأنف والأدوية
- استخدام محلول ملحي لغسل الأنف وتخفيف الاحتقان.
- استخدام مضادات الهيستامين والكورتيكوستيرويدات عن طريق الأنف تحت إشراف طبي.
تحسين بيئة غرفة النوم
- الحفاظ على غرفة نوم باردة وجيدة التهوية.
- استخدام فرش مقاوم للحساسية.
ممارسات نظافة النوم
- الالتزام بجداول نوم واستيقاظ منتظمة.
- إنشاء روتين مريح قبل النوم لتعزيز جودة النوم.