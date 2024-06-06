5 أعراض صباحية تدل على تعرضك لمخلفات "حمى القش" أثناء نومك

كشف خبير نوم بريطاني عن 5 أعراض رئيسة يعانيها الأفراد عند الاستيقاظ صباحًا بعد ليلة من التأثر بـ"مخلفات حمى القش"، وهي حالة يسببها التهاب الأنف التحسسي، حسبما ذكر موقع "بريستول لايف".

وأوضح الخبير أن مسببات الحساسية المحمولة جوًّا، مثل: حبوب اللقاح، تؤدي إلى أعراض، مثل: احتقان الأنف والعطس وحكة العين، خلال النهار. إلا أن تأثيرها قد يمتد حتى الليل، إذ تعطل جودة النوم وتؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر.

والأعراض الخمسة الرئيسة، هي:

الاختناق

وانخفاض التركيز

والصداع أو الجيوب الأنفية

والسعال

والعطس المتكرر