دراسة تحل لغز طريقة الدماغ في تنظيم جهاز المناعة

اكتشفت دراسة أعدها باحثون في معهد زوكرمان بجامعة كولومبيا، عن دور حاسم للدماغ في تنظيم جهاز المناعة، وهو ما يبشر بتطوير علاجات جديدة للأمراض المرتبطة بوجود خلل في تنظيم الجهاز المناعي.

وبينت الدراسة، التي أُجريت على الفئران، قدرة الدماغ على اكتشاف الالتهاب، وتعديل الاستجابة المناعية، إما بتعزيزها أو قمعها وفق الحاجة، بحسب تقرير لموقع "psypost".

وانطلق الفريق البحثي من سؤال أساس حول سيطرة الدماغ على استجابات الجسم المناعية، إلى التعمق في محور الجسم والدماغ، وهو مسار اتصال تم اقتراحه سابقًا في دراسات سابقة.

وألمحت الدراسات السابقة إلى التفاعل بين الدماغ والجسم، لكنها فشلت في استكشاف آليات أو مدى مشاركة الدماغ في إدارة الجهاز المناعي بشكل كامل، حيثُ سعى الفريق إلى الكشف عن تلك الروابط، وفهم كيفية مراقبة الدماغ وتنظيم الاستجابات الالتهابية، وهي وظيفة حاسمة للحفاظ على الصحة.