خمس أعراض تدل على إصابة الفتيات بالتوحد

أدرج معالج نفسي العلامات الخمس الأكثر شيوعًا لمرض التوحد لدى الفتيات، والتي غالبًا لا ينتبه لها الأبوان.

وقال المعالج الذي يدعى كونور ماكدونا: "تذكروا أن التوحد له مجموعة واسعة من العلامات والأعراض، وهذه مجرد أمثلة قليلة، ومن تجربتي، هي الأكثر شيوعًا".

وتابع قائلاً: "هناك خمس علامات واضحة للتوحد لدى الفتيات، اللواتي يعتبرن ماهرات في إخفائه على عكس الذكور".

وعدّدها، في مقال نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية:

صعوبات في التغيير

وأوضح كونور: "تكون الفتاة مقيدة للغاية بالقواعد وتواجه صعوبات في التغيير، وغالبًا ما تحب أن تتأقلم دون إثارة ضجة كبيرة".

وأضاف: "تشعر الفتاة بالانزعاج الشديد عندما لا يلعب الأطفال الآخرون بالطريقة التي ترغب هي بها".

صعوبة في معالجة المعلومات الحسية

وقال: "العلامة الثانية التي نراها بشكل متكرر هي عندما تواجه الفتاة صعوبات في معالجة المعلومات الحسية. فعلى سبيل المثال، قد تواجه الفتاة المصابة بالتوحد صعوبات في تحمل الأصوات العالية والمفاجئة".

وتابع: "قد يجدن صعوبة في التركيز، والتركيز في بيئة مزدحمة مثل الفصل الدراسي، وقد يظهر إنزعاجهن بشأن نوع الملابس التي يرتدينها بسبب ما يشعرن به، أو قد يكون تنسيقهن ضعيفًا، كما يقاومن تمامًا الانخراط في الألعاب الرياضية؛ لأنهن يدركن أنهن لسن بقوة أقرانهن".