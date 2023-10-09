استخدام هاتفك في الحمام له عواقب "وخيمة"

حذر أطباء من استخدام الهاتف المحمول لتصفح السوشيال ميديا أو إرسال الإيميلات خلال الجلوس على المرحاض.

وعلى الرغم من أن هذه العادة قد تبدو "غير ضارة" إلا أن طبيب الجهاز الهضمي من جامعة هارفارد، الدكتور "سوراب سيثي" أكد في فيديو جديد له عبر "تيك توك" أن عواقب هذه العادة قد تكون"وخيمة".

وقال الطبيب، إن كثيرين يتصفحون هواتفهم النقالة خلال جلوسهم على كرسي المرحاض لقضاء حاجتهم؛ ما يسبب إجهادًا وضغطًا على المستقيم والشرج، والذي يضاعف بدوره احتمالية الإصابة بالبواسير والشقوق الشرجية، وحتى هبوط أو تدلّي المستقيم.

وأضاف الدكتور سيثي إن الأمر لا ينطوي على المخاطر السابقة فقط، بل تجعل هذه العادة الهاتف المحمول أرضًا خصبة للبكتيريا، مؤكدًا: "الهاتف الذكي أقذر من مقعد المرحاض".

ووجه الدكتور سيثي نصيحة لكل من يمارس تلك العادة بشكل يومي "إن كان ادمانك على الهاتف قويًّا بحيث لا يمكنك تركه خارج الحمام خلال قضاء حاجتك، فعليك على الأقل تنظيفه بمطهر فور خروجك".

يذكر أن دراسة دولية وجدت العام الماضي أن أكثر من 65% من البالغين يأخذون الهاتف معهم إلى الحمام. وسجلت إسبانيا آنذاك أعلى معدل لاستخدام الهاتف خلال الجلوس على المرحاض بنسبة 80%، أما ألمانيا فحققت أدنى معدل بنسبة 55%.