"الكيماويات الأبدية" تغزو أجساد الأمريكيين من مياه الشرب

بات ما يُعرف باسم "الكيماويات الأبدية" اليوم مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، بعدما ثبت وجود نسب منها بكميات تتجاوز المعايير واللوائح الأمريكية المقترحة في مياه الشرب.

وأظهرت دراسة جديدة أن ما يقرب من نصف عينات مياه الصنابير الأمريكية تحتوي على "كيماويات أبدية"، وأجريت اختبارات على جزء بسيط من الأنواع المعروفة من هذه المواد، وعددها 12 ألفا. واختبُر 32 نوعا في العينات، التي جاءت من أماكن الإمداد العامة والآبار الخاصة بين عامي 2016 و2021.

و"الكيماويات الأبدية" عبارة عن مواد تستخدم في المئات من الأدوات المنزلية من مواد التنظيف إلى علب البيتزا، وقد يؤدي التعرض لها على نطاق واسع إلى مخاطر صحية كبيرة.

وتم تطوير هذه المواد في أربعينيات القرن الماضي مع تصنيع طلاء التليفون غير اللاصق، الذي يستخدم في أواني الطهي وكل شيء في أيامنا هذه من ملابس إلى منتجات بلاستيكية.