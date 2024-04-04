علماء يكشفون عن عادة واحدة تضمن شبابك لأعوام طويلة

إذا كنت تبحث عن طريقة للحفاظ على شبابك ونشاطك حتى مع تقدم العمر، فهنا الإجابة، التي انتظرتها طويلا.

وجدت دراسة جديدة أن الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلا يوميا سيجعلك تستيقظ بشعور الشباب والنشاط؛ ما يخفف من تأثيرات وعلامات تقدم العمر.

وقال العلماء إن النوم مرتبط بالشعور بالشباب وبصحة عقلية وجسدية أفضل، والذي يمكن أن ينتج عنه عمر وحياة أطول.

ووفقًا للدراسات التي نشرها علماء الأعصاب من معهد كارولينسكا السويدي، يُعتبر النوم الجيد أيضًا وسيلة للحفاظ على السعادة ومتعة الحياة، مشددين على أن نقص ساعات الراحة يمكن أن يؤثر سلبًا على المزاج والمشاعر بشكل عام، ويغيّر الطريقة التي نتفاعل بها مع الآخرين.

ولفهم تأثير النوم على تصوراتنا عن الذات، قام الباحثون بإجراء تجارب تسلط الضوء على كيفية تأثير النوم على شعورنا بالشباب واليقظة.