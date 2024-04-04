علماء يكشفون عن عادة واحدة تضمن شبابك لأعوام طويلة
إذا كنت تبحث عن طريقة للحفاظ على شبابك ونشاطك حتى مع تقدم العمر، فهنا الإجابة، التي انتظرتها طويلا.
وجدت دراسة جديدة أن الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلا يوميا سيجعلك تستيقظ بشعور الشباب والنشاط؛ ما يخفف من تأثيرات وعلامات تقدم العمر.
وقال العلماء إن النوم مرتبط بالشعور بالشباب وبصحة عقلية وجسدية أفضل، والذي يمكن أن ينتج عنه عمر وحياة أطول.
ووفقًا للدراسات التي نشرها علماء الأعصاب من معهد كارولينسكا السويدي، يُعتبر النوم الجيد أيضًا وسيلة للحفاظ على السعادة ومتعة الحياة، مشددين على أن نقص ساعات الراحة يمكن أن يؤثر سلبًا على المزاج والمشاعر بشكل عام، ويغيّر الطريقة التي نتفاعل بها مع الآخرين.
ولفهم تأثير النوم على تصوراتنا عن الذات، قام الباحثون بإجراء تجارب تسلط الضوء على كيفية تأثير النوم على شعورنا بالشباب واليقظة.
وأجرت الدراسة، التي خرجت نتائجها للنور أخيرا، على مدار ثلاثين يومًا، وشملت 429 شخصًا بالغًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا، لفهم علاقة النوم بالشباب والشيخوخة.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ناموا بشكل كامل خلال الثلاثين يوما شعروا بأنهم أصغر بمتوسط 5.8 سنة من عمرهم الفعلي.
وتم توسيع نطاق الدراسة من خلال إجراء تجربة على 186 شخصًا بالغًا حتى سن 46 عامًا. تم تقسيمهم إلى مجموعتين، إذ سُمح للمشاركين في المجموعة الأولى بالنوم أربع ساعات فقط لمدة ليلتين، بينما سُمح للمشاركين في المجموعة الثانية بالنوم تسع ساعات.
وبالمقارنة مع الليلة الكاملة من النوم، وجد أن الأشخاص الذين خضعوا لنوم محدود شعروا بأنهم أكبر بمتوسط 4.4 سنة.
وارتبطت المستويات العالية من اليقظة بالشعور بأنك أصغر سنا بمتوسط أربع سنوات، في حين شعر المشاركون الأكثر نعسًا عادة بأنهم أكبر بست سنوات من عمرهم الفعلي.
وأوضح الباحثون: "هذا يعني أن الانتقال من الشعور باليقظة إلى النعاس أضاف 10 سنوات من شعور الشخص بالعمر".