عارض "غريب" يظهر على اللسان يحذرك من القهوة (فيديو)
يعد فنجان القهوة روتينا صباحيا للكثيرين. ومع ذلك، حذر أحد الأطباء في "تيك توك" من عارض "غير معتاد" قد يظهر على اللسان ينذرك بتجنب هذا المشروب الصباحي.
ووجه الدكتور أنيس خلف رسالة لمتابعيه قال فيها "إذا لاحظت وجود شقوق كثيرة في لسانك مع طبقة صفراء سميكة، قد يكون من الأفضل تجنب شرب القهوة".
وأوضح أن هذا العارض قد يكون دليلاً على "خلل صحي"، يمكن أن تتفاقم أعراضه في حال تناول الكافيين.
وقال خلف، إن الخلل يُعرف في الطب الصيني بـ"نقص الين"؛ والذي يؤدي إلى استنزاف الدم داخل الجسم، فترتفع حرارته الداخلية، وتظهر الهبات الساخنة، ويزداد القلق، وجفاف الفم والحلق، وأعراض أخرى مختلفة.
كيف علق الأطباء؟
في تقرير لموقع "ميرور"، قال الطبيب البريطاني لورانس كننغهام، أن "نقص الين" يعني فقدان التوازن الجسدي؛ ما يؤدي إلى أعراض مثل الأرق وتسارع نبضات القلب.
وأوضح كننغهام أن الطبقة الصفراء السميكة على اللسان غالباً ما تشير إلى خلل في الجهاز الهضمي، مشيرا إلى أنها ليست بالضرورة مرتبطة بالقهوة.
وأضاف "هذه الطبقة الصفراء، قد يكون سببها سوء نظافة الفم، أو الجفاف، أو وجود البكتيريا والخميرة. وعلى الرغم من أن القهوة ليست السبب المباشر لحدوثها، إلا أن أعراضها ممكن أن تتفاقم وفق الظروف التي أدت لظهروها".
كما ذكر كننغهام أن القهوة، بمذاقها الحامض يمكن أن تغير توازن الرقم الهيدروجيني في الفم؛ ما يسهم في خلق بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا والخميرة.
وفي النهاية أشار كنغهام إلى أن التأثير سلبي للقهوة على الجسم، مثل الشعور بعدم الراحة في المعدة والارتجاع الحمضي والصداع المتكرر، وهي من الأعراض الأكثر خطورة، التي يجب الانتباه إليها.