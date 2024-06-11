عارض "غريب" يظهر على اللسان يحذرك من القهوة (فيديو)

يعد فنجان القهوة روتينا صباحيا للكثيرين. ومع ذلك، حذر أحد الأطباء في "تيك توك" من عارض "غير معتاد" قد يظهر على اللسان ينذرك بتجنب هذا المشروب الصباحي.

ووجه الدكتور أنيس خلف رسالة لمتابعيه قال فيها "إذا لاحظت وجود شقوق كثيرة في لسانك مع طبقة صفراء سميكة، قد يكون من الأفضل تجنب شرب القهوة".

وأوضح أن هذا العارض قد يكون دليلاً على "خلل صحي"، يمكن أن تتفاقم أعراضه في حال تناول الكافيين.

وقال خلف، إن الخلل يُعرف في الطب الصيني بـ"نقص الين"؛ والذي يؤدي إلى استنزاف الدم داخل الجسم، فترتفع حرارته الداخلية، وتظهر الهبات الساخنة، ويزداد القلق، وجفاف الفم والحلق، وأعراض أخرى مختلفة.