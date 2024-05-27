"الصحة العالمية" تبحث عن 7 مليار دولار لمشاريعها المقبلة‎

أطلقت منظمة الصحة العالمية الأحد آلية تمويل جديدة تهدف إلى جمع 7 مليارات دولار يمكن اللجوء إليها بسرعة ومرونة أكبر.

وتعتمد الوكالة التابعة الأمم المتحدة تقليديا على التزامات الدول الأعضاء فيها البالغ عددها 194 دولة، لكن في كثير من الأحيان تخصّص الدول المانحة تمويلاتها لمشاريع محددة مع العديد من الشروط المرفقة، ومن بينها مواعيد نهائية يمكن أن تكون قصيرة للغاية.

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الزيادة المقررة في الالتزامات ستسهم بأربعة مليارات دولار في ميزانية الوكالة البالغة 11,1 مليار دولار على مدى السنوات الأربع حتى عام 2028.

وأضاف تيدروس أمام الحاضرين في حفل الإطلاق في جنيف أن "جولة الاستثمار تهدف إلى تعبئة السبعة مليارات دولار المتبقية"، بحسب ما جاء في بيان.

ستدعو الوكالة الجهات المانحة العامة والخاصة بما في ذلك المؤسسات للمساهمة في "جولة الاستثمار"، وهو اسم آلية التمويل الجديدة.

وتابع تيدروس "بدلا من انتظار وصول التمويل على مدى أربع سنوات - دون معرفة متى سيأتي أو (كم) سيأتي - تهدف جولة الاستثمار إلى تأمين هذا التمويل مقدما".

وأوضح "سيسمح لنا ذلك بوضع خطط طويلة المدى وتوظيف الأشخاص الذين نحتاجهم لتنفيذ تلك الخطط بعقود أكثر أمانا".

من المقرر تنظيم "قمة جولة الاستثمار" في تشرين الثاني/نوفمبر لتأمين الأموال، وستقوم منظمة الصحة العالمية والدول الراعية للمبادرة الجديدة بممارسة ضغوط مكثفة قبل ذلك الحين للوصول إلى هدف 7 مليارات دولار.