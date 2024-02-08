الدماغ قادر على تعويض التدهور المعرفي المرتبط بالعمر

كشف باحثون من جامعة "كامبريدج" و"ساسكس"، عن أدلة تشير إلى أن الدماغ البشري يمتلك قدرة هائلة على تعويض التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، من خلال تجنيد خلايا عصبية إضافية للحفاظ على الأداء المعرفي.

وبحسب موقع "ساينس ديلي" sciencedaily، فإنه مع تقدم الأفراد في العمر، يخضع الدماغ لعملية ضمور طبيعية تتميز بفقدان الخلايا العصبية والاتصالات الكيميائية والكهربائية بينها؛ ما يؤدي غالبًا إلى انخفاض الوظيفة الإدراكية. ومع ذلك، فإن الآليات الكامنة وراء إظهار بعض الأفراد مرونة إدراكية متفوقة في مواجهة الشيخوخة لا تزال غير مفهومة بشكل كامل، وكذلك الوسائل التي يمكن للأفراد من خلالها حماية أنفسهم من التدهور المعرفي.

واعتمدت الدراسة التي أجراها الباحثون على الفرضية السائدة، بأن أدمغة بعض الأفراد يمكنها التخفيف من آثار تدهور الأنسجة عن طريق تجنيد مناطق دماغية بديلة لتعزيز الوظيفة الإدراكية. وفي حين أظهرت دراسات التصوير العصبي السابقة بالفعل مثل هذا التوظيف، فإن مدى تأثيره على أداء المهمة وتوفير نظرة ثاقبة لتنفيذ المهمة بقي غير مؤكد.

وركزت الدراسة على "شبكة الطلب المتعددة" (MDN)، المتخصصة في المهام التي تتطلب المرونة المعرفية. وبتحليل بيانات التصوير من 223 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 19 و87 عامًا، استخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لمراقبة أنماط نشاط الدماغ، بينما أكمل المشاركون ألغازًا متفاوتة الصعوبة.