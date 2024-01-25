يوغا المكتب.. تخفيف فعال للتوتر في 3 دقائق فقط

في عالم الأعمال سريع الخطى، تصبح إدارة التوتر أمرًا ضروريًّا، وهو ما بحثته دراسة أجرتها جامعة "جلاسكو كالدونيان"، لتحديد الفوائد المحتملة لدمج جلسات اليوغا القصيرة في يوم العمل.

وكشفت نتائج الدراسة، التي نشرتها صحيفة "تيلغراف"، أن ثلاث دقائق من اليوغا كل ساعة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري.

وقامت الدراسة، التي شملت مشاركين في نظام من 16 خطوة يتميز بوضعيات يوغا مختلفة، بقياس مستويات الجلوكوز في الدم كل 30 دقيقة.

في حين لم تظهر فنون الدفاع عن النفس الصينية القديمة "تاي تشي" أي تأثير، ظهرت اليوغا كمنافس قوي في الحد من مخاطر الإصابة بالسكري.

إحراج ولكن..

وإدراكًا لتحديات العثور على مساحات مخصصة لليوغا في أماكن العمل، أكدت الدراسة أنه يمكن دمج حركات اليوغا الفعالة بسلاسة في الإجراءات الروتينية المكتبية. ورغم أن هذه الحركات قد تثير بعض الدهشة لدى الزملاء، فإن الفوائد الصحية على المدى الطويل تفوق بكثير أي إحراج محتمل.

ويكمن تأثير اليوغا العميق في قدرتها على إشراك الجهاز العصبي السمبتاوي، المسؤول عن استجابة الراحة عندما يسترخي الجسم، وبالتالي تعزيز الشعور بالهدوء.

ولا تعمل الوضعيات على تقوية الأطراف فحسب، بل على تعزيز نطاق الحركة، وفي الوقت ذاته بناء الوعي الجسدي والعقلي. كما يعد تحسين الحس العميق والتوازن والتركيز المركّز جزءًا من الفوائد التي يمكن أن يتوقعها الممارسون لهذه الوضعيات.