يوغا المكتب.. تخفيف فعال للتوتر في 3 دقائق فقط
في عالم الأعمال سريع الخطى، تصبح إدارة التوتر أمرًا ضروريًّا، وهو ما بحثته دراسة أجرتها جامعة "جلاسكو كالدونيان"، لتحديد الفوائد المحتملة لدمج جلسات اليوغا القصيرة في يوم العمل.
وكشفت نتائج الدراسة، التي نشرتها صحيفة "تيلغراف"، أن ثلاث دقائق من اليوغا كل ساعة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري.
وقامت الدراسة، التي شملت مشاركين في نظام من 16 خطوة يتميز بوضعيات يوغا مختلفة، بقياس مستويات الجلوكوز في الدم كل 30 دقيقة.
في حين لم تظهر فنون الدفاع عن النفس الصينية القديمة "تاي تشي" أي تأثير، ظهرت اليوغا كمنافس قوي في الحد من مخاطر الإصابة بالسكري.
إحراج ولكن..
وإدراكًا لتحديات العثور على مساحات مخصصة لليوغا في أماكن العمل، أكدت الدراسة أنه يمكن دمج حركات اليوغا الفعالة بسلاسة في الإجراءات الروتينية المكتبية. ورغم أن هذه الحركات قد تثير بعض الدهشة لدى الزملاء، فإن الفوائد الصحية على المدى الطويل تفوق بكثير أي إحراج محتمل.
ويكمن تأثير اليوغا العميق في قدرتها على إشراك الجهاز العصبي السمبتاوي، المسؤول عن استجابة الراحة عندما يسترخي الجسم، وبالتالي تعزيز الشعور بالهدوء.
ولا تعمل الوضعيات على تقوية الأطراف فحسب، بل على تعزيز نطاق الحركة، وفي الوقت ذاته بناء الوعي الجسدي والعقلي. كما يعد تحسين الحس العميق والتوازن والتركيز المركّز جزءًا من الفوائد التي يمكن أن يتوقعها الممارسون لهذه الوضعيات.
ولتسهيل دمج اليوغا في يوم عمل مزدحم، إليك تسلسل يوغا مكتبي بسيط مدته ثلاث دقائق:
التمركز
اجلس بشكل مستقيم مع وضع القدمين على الأرض واليدين في حضنك.
أغمض عينيك وخذ ثلاثة أنفاس عميقة.
قاطع بين ركبتيك وارفع ذراعيك للأعلى وامسك بأطراف أصابعك خلف ظهرك.
كرر على كلا الجانبين.
الدوران أثناء الجلوس
قم بتقاطع ركبتك اليسرى فوق اليمنى واخفض القدم اليسرى وراء الساق اليمنى.
قم بتمديد ذراعيك جانبي جسمك، ثم قاطع المرفق الأيمن فوق المرفق الأيسر.
ارفع الساعدين نحو الأعلى واحتفظ بهما في هذا الوضع لمدة ثلاثة أنفاس.
كرر الخطوات على الجهة الأخرى، حيث تقاطع ركبتك اليمنى فوق اليسرى واتبع الخطوات ذاتها.
التمدد الجانبي أثناء الوقوف
قف مع توسيع المسافة بين قدميك، بحيث تكون أصابع قدمك اليمنى متجهة للخارج وأصابع قدمك اليسرى متجهة للداخل.
ضع يدك اليمنى على الساق، وامتد بيدك اليسرى للأعلى واتجه للوراء.
احتفظ بهذا الوضع لمدة ثلاثة أنفاس، وكرر الخطوات على الجهة الأخرى.
الانحناء إلى الأمام
قصر نفسك اثناء الوقوف، وقم بتوجيه الوركين نحو ساقك اليمنى.
امسك بالكوعين وانحَنِ إلى الأمام، ثم كرر العملية على الجهة الأخرى.
فتح الصدر
قم بتوسيع وضعية الوقوف، بحيث تكون أصابع القدمين متجهة نحو الداخل ويكون الكعبان متجهين للخارج.
اشدد أصابع يديك خلف ظهرك، وارفع صدرك لأعلى، ثم انحنِ إلى الأمام.
احتفظ بهذا الوضع لمدة ثلاثة أنفاس.
التسلسل الختامي
عد إلى وضع الجلوس المستقيم مع وضع يديك في حضنك.
أغلق عينيك وتنفس بعمق ثلاث مرات.
وأكدت الدراسة أن تشجيع الزملاء على الانضمام إلى استراحة يوغا قصيرة مدتها ثلاث دقائق كل ساعة يمكن أن يخلق ثقافة إيجابية في مكان العمل تركز على الصحة والرفاهية. كما إن تخصيص بعض الوقت لمراقبة التأثيرات التحويلية على الجسم والعقل بعد ممارسة اليوغا يمكن أن يكون حافزًا قويًّا لجعل هذه الجلسات جزءًا منتظمًا من الروتين اليومي.