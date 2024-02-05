حفاظًا على سلامتك.. أطعمة توقف عن استهلاكها فورًا
يُعد الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن أمرًا بالغَ الأهمية للرفاهية العامة، وغالبًا ما يؤكد أطباء الجهاز الهضمي، المتخصصون في صحة الأمعاء والجهاز الهضمي، على خيارات غذائية معينة للحصول على أفضل النتائج.
وفي حين أن التساهل في بعض الأحيان مقبول، فإن هناك أطعمة محددة يجب عليك تجنبها من أجل تحسين الصحة الهضمية.
وبهذا الخصوص نشر موقع "هفنغتون بوست" 6 أطعمة يوصي الأطباء بضرورة تجنبها في النظام الغذائي اليومي:
ألواح البروتين
رغم ارتباطها بالصحة واللياقة البدنية، فإن العديد من أطباء الجهاز الهضمي يوصون بتجنب ألواح البروتين عالية المعالجة.
وغالبًا ما تحتوي هذه الألواح على إضافات دون فائدة، تؤدي إلى مشاكل محتملة، مثل: الانتفاخ، والغازات.
ويقترح الأطباء الحصول على البروتين من الحليب أو زبدة الفول السوداني أو المكسرات أو بذور اليقطين، لكونها خيارات أكثر صحية وأقل معالجة.
اللحوم الحمراء
ينصح أطباء الجهاز الهضمي بعدم الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء، وخاصة شرائح اللحم والبرغر، اذ تزيد الدهون المشبعة الموجودة فيها من خطر الإصابة بسرطان القولون والأورام الحميدة.
وينصب التركيز على الاعتدال، إذ إن استهلاك أكثر من 100 غرام يوميًّا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.
اللحوم المصنعة
يتجنب أطباء الجهاز الهضمي اللحوم المصنعة، مثل: النقانق، واللحوم الباردة، لارتباطها بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، كما أظهرت الدراسات أن تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة تصل إلى 20%.
الأطعمة المقلية
قد يكون الانغماس في تناول الأسماك أو الدجاج المقلي أمرًا مغريًا، ولكن قد يكون له آثار ضارة على صحة الأمعاء.
ويحذر الأطباء من أن زيت القلي يمكن أن يؤثر سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء، ما قد يسهم في الإصابة بتصلب الشرايين، وبالتالي حدوث مشاكل تتعلق بالقلب على المدى الطويل.
الصودا
لا ينصح أطباء الجهاز الهضمي بالاستهلاك المنتظم للمشروبات السكرية، وخاصة الغازية التي تحتوي على الكافيين، إذ إنها مرتبطة بأمراض مزمنة، مثل: السكري، وأمراض القلب، والتي قد تؤدي إلى أعراض الجهاز الهضمي، مثل: الانتفاخ، والارتجاع.
الخبز الأبيض
ينصح أطباء الجهاز الهضمي بعدم تناول كميات كبيرة من الحبوب المكررة، مثل: الخبز الأبيض، حيث ارتبطت هذه الأنماط الغذائية بزيادة خطر الإصابة بالتهاب الرتج؛ وهي حالة تنطوي على أكياس التهابية في الجهاز الهضمي.
وبهذا، يبقى الاعتدال هو المفتاح، إذ يمكن أن يساعد دمج الخيارات الصديقة للأمعاء، مثل: مخلل الملفوف، في تعويض الآثار السلبية المحتملة للأطعمة غير الصحية التي يتناولها الأفراد.