حفاظًا على سلامتك.. أطعمة توقف عن استهلاكها فورًا

يُعد الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن أمرًا بالغَ الأهمية للرفاهية العامة، وغالبًا ما يؤكد أطباء الجهاز الهضمي، المتخصصون في صحة الأمعاء والجهاز الهضمي، على خيارات غذائية معينة للحصول على أفضل النتائج.

وفي حين أن التساهل في بعض الأحيان مقبول، فإن هناك أطعمة محددة يجب عليك تجنبها من أجل تحسين الصحة الهضمية.

وبهذا الخصوص نشر موقع "هفنغتون بوست" 6 أطعمة يوصي الأطباء بضرورة تجنبها في النظام الغذائي اليومي:

ألواح البروتين

رغم ارتباطها بالصحة واللياقة البدنية، فإن العديد من أطباء الجهاز الهضمي يوصون بتجنب ألواح البروتين عالية المعالجة.

وغالبًا ما تحتوي هذه الألواح على إضافات دون فائدة، تؤدي إلى مشاكل محتملة، مثل: الانتفاخ، والغازات.

ويقترح الأطباء الحصول على البروتين من الحليب أو زبدة الفول السوداني أو المكسرات أو بذور اليقطين، لكونها خيارات أكثر صحية وأقل معالجة.

اللحوم الحمراء

ينصح أطباء الجهاز الهضمي بعدم الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء، وخاصة شرائح اللحم والبرغر، اذ تزيد الدهون المشبعة الموجودة فيها من خطر الإصابة بسرطان القولون والأورام الحميدة.

وينصب التركيز على الاعتدال، إذ إن استهلاك أكثر من 100 غرام يوميًّا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون.