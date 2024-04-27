3 علامات على الساقين تشير إلى "القاتل الصامت"

يعدّ ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم حالة خطيرة تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب، وهو يدعى "القاتل الصامت" لأنه عادة يأتي من دون أعراض واضحة، ولا يمكن اكتشافه إلا من خلال فحص الدم، أما أسبابه الرئيسة فتنجم عن تناول الأطعمة الدهنية بكثرة، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، وزيادة الوزن، والتدخين وشرب الكحول.

أحد مخاطر الكوليسترول ينجم عن تراكمه في الشرايين؛ ما يؤدي إلى انسدادها ومنع مرور الدم من خلالها، وبالتالي الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا يعتبر السبب الرئيس للوفاة في جميع أنحاء العالم؛ إذ يموت به ما يقارب 18 مليون شخص سنوياً.

في المملكة المتحدة، ترتبط أمراض القلب والأوعية الدموية بنحو ربع إجمالي الوفيات، وفقاً لتقرير Express، وعلى الرغم من عدم وجود أعراض، إلا أن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تنقذ الحياة إن تم اكتشافها مبكراً. إحدى العلامات هي الإصابة بمرض الشرايين المحيطية (PAD) وفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهو حالة شائعة، إذ يؤدي تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين إلى "تقييد" تدفق الدم إلى عضلات الساق، ويسبب ذلك ظهور علامات على الساقين، تتلخص إما بتساقط الشعر من عليهما، أو بأظافر هشة وبطيئة النمو، أو بتقرحات لا تشفى في الساقين.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "غالباً ما تتطور أعراض مرض الشريان المحيطي ببطء، وتستغرق الكثير من الوقت، أما إذا تطورت الأعراض بسرعة، أو تفاقمت فجأة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة خطيرة تتطلب علاجاً فورياً".

وتضيف الهيئة: "تظهر إحدى العلامات الأكثر شيوعاً لمرض الشريان المحيطي عند المشي، حيث يصاب بعض الأشخاص بألم يتراوح بين الخفيف إلى الشديد في الساقين، ويختفي عادةً بعد بضع دقائق من الراحة، وغالباً ما تتأثر كلتا الساقين في الوقت ذاته، على الرغم من أن الألم قد يكون أسوأ في ساق واحدة".

تشمل الأعراض الأخرى لمرض الشريان المحيطي تساقط الشعر من على الساقين، والخدر أو الضعف فيهما، وتقرحات لا تلتئم، وتغير لون الساقين، وتقلص عضلاتهما ولمعان الجلد، وعدم القدرة على الانتصاب لدى الرجال.

كما يرتبط وجود مرض الشريان المحيطي أيضاً بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وهو أكبر سبب للوفاة بين أمراض القلب والأوعية الدموية في المملكة المتحدة.

ولخفض نسبة الكوليسترول ينبغي تقليل الأطعمة الدهنية وتناول المزيد من الأسماك والأرز البني والمكسرات والحبوب والفواكه والخضراوات، ويوصى أيضاً بممارسة التمارين الرياضية، وتؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) أنه يجب أيضاً التوقف عن التدخين والتقليل من تناول الكحول.