بذور الشمر.. علاج سحري للانتفاخ

يقول خبراء في مجال الصحة، إن بذور السنوت أو الشمر، لها فوائد سحرية في تخفيف الانتفاخ وزيادة النشاط، حيث تحتوي الزيوت الموجودة في داخلها على العديد من العناصر التي تعالج اضطرابات الجهاز الهضمي.

وهنا خمس فوائد لبذور الشمر، ستحثك على جعلها جزءا من روتينك اليومي:

الجهاز الهضمي

لبذور الشمر تأثير كبير على جهازك الهضمي، حيث تساعده على بدء عملية الهضم بشكل أكثر فاعلية، مما يمنحك يوماً خاليًّا من الانتفاخ والهضم البطيء.

التوازن الحمضي

تساعد بذور الشمر في تنظيم مستوى الحموضة في المعدة بشكل طبيعي؛ مما يجعل صباحك خالياً من الشعور بالحرقة المزعجة.

تطهير الجسم

تعمل بذور الشمر على تخليص جسمك من السموم بسبب زيوتها المفيدة، حيث تقوم بتطهير الجسم وتمنحك شعوراً بالنشاط والحيوية لبدء يومك في حال تناولتها صباحا.

تعزيز المناعة

تحتوي بذور الشمر على خصائص تعزز المناعة، مما يمنح جسمك الدعم اللازم لمواجهة الأمراض والفيروسات التي قد تتعرض لها بشكل يومي.

تعزيز عملية التمثيل الغذائي

تساعد بذور الشمر على تسريع عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي فقدان الوزن؛ لأنها تزيد من حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر فعالية.

وعن طيرقة تناولها، ينصح الخبراء بنقعها مساء وتناول مشروبها في اليوم التالي صباحا، قبل تناول وجبة الإفطار على معدة فارغة، كما يمكنك مضغها مباشرة بعد تجفيفها وتحميصها.