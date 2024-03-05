الأوردة العنكبونية في الوجه.. ما سبب ظهورها؟

قد تظهر الأوعية الدموية الحمراء المعروفة باسم الأوردة العنكبوتية في أجزاء مختلفة من الجسم، خصوصًا على الوجه والساقين.

ويقول خبراء في مجال الصحة، إن الأوردة العنكبوتية التي تظهر في الوجه، تأتي على شكل خطوط حمراء دقيقة تتشعب كشبكة متداخلة على الخدين أو منطقة الذقن.

ويؤكدون أن هذه الحالة قد تكون مرتبطة بحالات صحية مزمنة، مثل: مرض الوردية الجلدي، إلا أنها في أحيان أخرى تظهر بسبب العوامل الوراثية أو تعرّض البشرة لأشعة الشمس أو التقدم في العمر، أو التغيرات الجوية، وكذلك الحمل أو استهلاك الكحول المفرط.

ويقول الأطباء إن "العلاجات المنزلية قد تكون مفيدة لتقليل ظهور الأوردة العنكبوتية، كاستخدام الكمادات الباردة وتجنب الخروج في درجات الحرارة المرتفعة، واستخدام مواد طبيعية، مثل: خل التفاح، وزيت الأرنيكا، بالإضافة إلى تناول مكملات فيتامين C".

ومع ذلك، قد تتطلب الحالات الشديدة استشارة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على علاجات طبية أكثر فاعلية.