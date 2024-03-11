الموز.. أكثر الفواكه شيوعا في النظام الغذائي بالمكسيك

يعد الموز من أكثر الفواكه شيوعًا في النظام الغذائي بالمكسيك، ليس فقط بسبب نكهته، ولكنه أيضًا اقتصادي جدًا مقارنة بأنواع أخرى مثل الفراولة والكيوي وغيرها.

ويبرز الموز أو "الجينيو" في المكسيك، كواحد من أهم المحاصيل في المناطق ذات المناخ الاستوائي، حيث يسجل تفضيلًا واستهلاكًا عاليًا بين السكان، وفقًا للمعهد المكسيكي الاجتماعي "IMSS".

كما لا يتم تقدير هذا الطعام لنكهته فحسب، بل أيضًا لمحتواه الغذائي الذي يشمل البوتاسيوم وفيتامينات "ب" المعقدة وفيتامين "ج" والألياف القابلة للذوبان مثل الإينولين، ما يسهم في الوقاية من الأمراض المختلفة، بما في ذلك القلب والأوعية الدموية والسكري.