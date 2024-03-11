الموز.. أكثر الفواكه شيوعا في النظام الغذائي بالمكسيك
يعد الموز من أكثر الفواكه شيوعًا في النظام الغذائي بالمكسيك، ليس فقط بسبب نكهته، ولكنه أيضًا اقتصادي جدًا مقارنة بأنواع أخرى مثل الفراولة والكيوي وغيرها.
ويبرز الموز أو "الجينيو" في المكسيك، كواحد من أهم المحاصيل في المناطق ذات المناخ الاستوائي، حيث يسجل تفضيلًا واستهلاكًا عاليًا بين السكان، وفقًا للمعهد المكسيكي الاجتماعي "IMSS".
كما لا يتم تقدير هذا الطعام لنكهته فحسب، بل أيضًا لمحتواه الغذائي الذي يشمل البوتاسيوم وفيتامينات "ب" المعقدة وفيتامين "ج" والألياف القابلة للذوبان مثل الإينولين، ما يسهم في الوقاية من الأمراض المختلفة، بما في ذلك القلب والأوعية الدموية والسكري.
وبالإضافة إلى قيمته الغذائية، فإن الموز ميسور التكلفة بشكل ملحوظ، حيث يكلف حوالي 10 "بيزو" للكيلو الواحد، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا لتناول الطعام الصحي في المكسيك.
وأشار المعهد إلى أن حصص الطعام التي يجب أن نتناولها تعتمد على ما يحتاجه كل شخص وفقًا لمتطلباته الغذائية.
على سبيل المثال، على الفاكهة أن تعادل قبضة يدك، أي 2 أو 3 ثمرات في اليوم؛ وكذلك 3 إلى 5 حصص من الخضار.
أما بالنسبة للموز، فلا يوجد مانع لتناوله يوميًا، لكن تم تحديد الكميات أعلاه لتكون مرجعًا جيدًا لتناوله باعتدال.
بينما إذا كنت تعاني من أي مرض، فمن المستحسن أن تسأل الطبيب مباشرة عن كميات تناول الموز.