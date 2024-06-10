تجنبوا هذه المشروبات في الصيف "الحارق"

مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فصل الصيف، يلجأ الكثيرون لتناول المشروبات الباردة، خصوصا وأن الجسم يصبح بحاجة ملحة للترطيب.

ومن هنا شدد خبراء في مجال الصحة على ضرورة الابتعاد عن بعض أنواع المشروبات، التي قد تسبب لك مشاكل صحية أنت في غنى عنها، وأبزرها:

عصير قصب السكر

على الرغم من كثرة استهلاكه في الصيف، إلا أن عصير قصب السكر "غير صحي" على الإطلاق، والسبب يعود لاحتوائه على على 13-15 غرامًا من السكر لكل 100 ملليلتر.

ووفقًا للخبراء الطبيين، يجب ألا يزيد تناول السكر الموصى به للبالغين عن 30 غرامًا في اليوم، بينما يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 10 سنوات الحد من تناوله إلى 24 غرامًا.