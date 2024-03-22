علاجات منزلية للسيطرة على قصور الغدة الدرقية
الغدة الدرقية هي غدة صغيرة مسؤولة عن إنتاج الهرمونات، التي تلعب دورًا حاسمًا في العديد من أجهزة الجسم، ويمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تساعد في تخفيف الأعراض، وعلاج مشاكل الغدة الدرقية، وفقا لموقع "DNA India".
قائمة العلاجات المنزلية
وفيما يلي بعض العلاجات المدروسة على نطاق واسع، التي قد تساعد في علاج الغدة الدرقية في المنزل:
نظام غذائي متوازن
يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني باليود والسيلينيوم والزنك في الحصول على أداء مثالي للغدة الدرقية.
ممارسة الرياضة بانتظام
تساعد ممارسة نشاط بدني منتظم لمدة 30 دقيقة يوميًا 5 أيام في الأسبوع، وممارسة التمارين الرياضية في تحسين الصحة بشكل عام وإنقاص الوزن، ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء الغدة الدرقية.
فيتامين "D"
يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بفيتامين D على تنظيم وظيفة الغدة الدرقية.
تجنّب الأطعمة المصنّعة
يسهم الحد من الأطعمة المصنّعة والوجبات السريعة في تحسين أداء الغدة الدرقية بشكل فعّال، كما ينصح الخبراء بتجنّب الاستهلاك المفرط للخبز الأبيض والمعكرونة واللحم المقدّد والنقانق.
النوم الكافي
يعمل الحصول على قسط جيد من النوم الكافي ليلاً على دعم التوازن الهرموني، بما يشمل هرمونات الغدة الدرقية.
تجنّب مثيرات الغدة الدرقية
ينصح الأطباء بتجنب تناول بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية مثل الصويا والبروكلي، حيث أن تضخم الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على وظائفها.
تجنّب الإفراط في تناول اليود
يوصي الخبراء بعدم الإفراط في تناول الأطعمة الغنية باليود أو مكمّلات اليود، بالإضافة إلى توخّي الاعتدال في تناول ملح الطعام.
الامتناع عن التدخين
أظهرت الأبحاث أن التدخين يعيق وظائف الغدة الدرقية الطبيعية، وتشهد الكثير من الحالات تحسنًا تدريجيًّا ملحوظًا بعد امتناع المرضّى عن التدخين.
وختم التقرير أنه من المهم استشارة الطبيب، واتباع العلاج الموصوف لإبقاء مشاكل الغدة الدرقية تحت السيطرة، ولكن من خلال تجربة العلاجات المنزلية المذكورة أعلاه، يمكنك تجنّب الآثار الجانبية لأدوية الغدة الدرقية.