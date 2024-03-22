علاجات منزلية للسيطرة على قصور الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة مسؤولة عن إنتاج الهرمونات، التي تلعب دورًا حاسمًا في العديد من أجهزة الجسم، ويمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تساعد في تخفيف الأعراض، وعلاج مشاكل الغدة الدرقية، وفقا لموقع "DNA India".

قائمة العلاجات المنزلية

وفيما يلي بعض العلاجات المدروسة على نطاق واسع، التي قد تساعد في علاج الغدة الدرقية في المنزل:

نظام غذائي متوازن

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني باليود والسيلينيوم والزنك في الحصول على أداء مثالي للغدة الدرقية.