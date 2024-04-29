بعد انتشار الظاهرة على "تيك توك".. هل تجميد الخبز يجعله صحيا أكثر؟
أكد رواد "تيك توك" عبر عدة مقاطع فيديو أن تجميد الخبز يجعله صحيًّا أكثر من الطازج، إذ أشار بعضهم لأبحاث عملية تدعم الفكرة.
وأظهرت تلك الأبحاث أن تأثير تجميد الخبز يمكن أن يكون إيجابيًّا على الصحة، ولكن الأمر يتطلب توضيحًا لبعض النقاط.
ويقول العلماء إنه عندما يتم طهي الخبز، تتحول النشويات في الدقيق إلى نشويات جيلاتينية، ما يسهل على الجسم هضمها وامتصاص الجلوكوز منها. وعند تبريد الخبز، تتحول تلك النشويات مرة أخرى إلى نشاء مقاوم، ما يجعل الخبر أقل قدرة على رفع مستويات السكر والأنسولين في الدم.
ومؤخرًا، أجريت دراسة على الخبز أظهرت أن تجميده ومن ثم تحميصه يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، وهذا الأمر يمكن أن يساعد في السيطرة على الجوع.
ومع ذلك، يختلف تأثير تجميد الخبز باختلاف نوعه، فالخبز المحلي الصنع ربما يكون أكثر استجابة للتجميد مقارنة بالخبز التجاري، ويعود ذلك جزئيًّا إلى الطريقة التي يتم بها صنعه ولمكوناته أيضًا.
وبالإضافة إلى ذلك، يوفر النشا المقاوم في الخبز فوائد صحية أخرى، مثل: دعم التمثيل الغذائي الصحي، وخفض مستويات الكوليسترول.
ولذلك إذا كنت ترغب في الاستفادة من فوائد تجميد الخبز، فقد تكون هذه خطوة مفيدة لك، ولكن لا تنسَ أن تأخذ في الاعتبار نوع الخبز ومكوناته.