بعد انتشار الظاهرة على "تيك توك".. هل تجميد الخبز يجعله صحيا أكثر؟

أكد رواد "تيك توك" عبر عدة مقاطع فيديو أن تجميد الخبز يجعله صحيًّا أكثر من الطازج، إذ أشار بعضهم لأبحاث عملية تدعم الفكرة.

وأظهرت تلك الأبحاث أن تأثير تجميد الخبز يمكن أن يكون إيجابيًّا على الصحة، ولكن الأمر يتطلب توضيحًا لبعض النقاط.

ويقول العلماء إنه عندما يتم طهي الخبز، تتحول النشويات في الدقيق إلى نشويات جيلاتينية، ما يسهل على الجسم هضمها وامتصاص الجلوكوز منها. وعند تبريد الخبز، تتحول تلك النشويات مرة أخرى إلى نشاء مقاوم، ما يجعل الخبر أقل قدرة على رفع مستويات السكر والأنسولين في الدم.

ومؤخرًا، أجريت دراسة على الخبز أظهرت أن تجميده ومن ثم تحميصه يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، وهذا الأمر يمكن أن يساعد في السيطرة على الجوع.