دراسة تكشف خدعة بسيطة للجري بشكل أسرع

كشف العلماء في جامعة "إسيكس" البريطانية، عن نهج يمكن أن يحدث ثورة في منهجيات التدريب الرياضي في مختلف المجالات الرياضية، وفق ما ذكره موقع "scitechdaily".

وبحسب الموقع، ركزت أبحاث العلماء على تعزيز سرعة الركض من خلال الاساليب البسيطة، مما يعد بمكاسب أداء متسارعة مقارنة بأساليب التدريب التقليدية.

وتشير النتائج، التي نشرها الموقع إلى وسيلة واعدة لتحسين تقنيات التدريب وتعزيز التطوير الرياضي على جميع المستويات، باستخدام تشبيهات مباشرة، من الممكن أن ترفع سرعة الركض بشكل كبير عن طريق إعادة توجيه تركيز الرياضيين نحو بيئتهم بدلاً من ميكانيك الجسم الداخلية.

وأشارت الدراسة أن التحولات الطفيفة في الإشارات اللفظية يمكن أن تؤدي إلى تحسينات فورية وملموسة في الأداء، فمن خلال توجيه انتباه الرياضيين بعيدًا عن أوضاع الجسم المعقدة ونحو المحفزات الخارجية، مثل توجيههم إلى "الركض بسرعة مثل الطائرة أثناء إقلاعها"، يستطيع المدربون استخلاص أنماط حركة أكثر مرونة وكفاءة.

واستخدمت الدراسة، التي شملت 20 رياضيًا شابًا تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا من أكاديمية "توتنهام هوتسبير"، منهجية مقارنة، حيث تم توجيه المشاركين للانخراط في تدريبات الركض بعد تلقي مجموعات مختلفة من التوجيهات الشفهية.