دراسة: النوم العميق يقلل خطر الإصابة بالخرف‎

كشفت دراسة حديثة أن النوم العميق يلعب دورًا حاسمًا في تقليل الإصابة بالخرف، وتقوية الذاكرة، والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 27%، إذا فقدوا واحدا في المئة فقط من القسط الكافي من النوم البطيء في كل عام.

وبحسب مجلة "ساينس ألرت"، فإن المستويات المنخفضة من نوم الموجة البطيئة، وهي مرحلة النوم الأعمق والأكثر تعافيًا، ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، واستخدام الأدوية التي تؤثر في النوم، وحمل جين APOE ε4 المرتبط بمرض الزهايمر.