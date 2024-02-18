3 مفاهيم خاطئة حول أمراض القلب.. ما حقيقتها؟

فنّد حيدر واريش طبيب القلب بجامعة هارفارد، خرافات شائعة حول أمراض القلب والأوعية الدموية، مشيراً إلى أن علامات الإنذار المبكر، غالباً ما يصعب التعرف عليها؛ مما يترك الأفراد غير مدركين لمخاطرها.

وأكد الطبيب في حوار مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن "أمراض القلب ذات طبيعة خبيثة، ويمكن أن تظهر العديد من عوامل الخطر بصمت".

وأشار إلى أن "المفهوم الخاطئ الأول يدور حول الفكرة الشائعة بأن ألم الصدر هو المؤشر الوحيد على وجود نوبة قلبية، لافتاً إلى أن "الأعراض المصاحبة للنوبة القلبية قد تكون متنوعة، وتشمل ضغطًا على الصدر وانزعاجًا، مع أعراض أخرى مثل الغثيان والدوخة والتعب".

وأضاف: "المفهوم الخاطئ الثاني يدور حول فكرة أن أمراض القلب تصيب الرجال فقط، فالأمراض القلبية تشكل السبب الرئيس للوفيات بين النساء أيضًا، ومن الضروري أن تولي النساء اهتمامًا بصحتهن القلبية".

ومن خلال تسليط الضوء على الطبيعة الخفية لحالات مرضية مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري، فند الدكتور واريش المفهوم الخاطئ الثالث الذي يتعلق بالقناعة الشائعة بأن ارتفاع ضغط الدم يترافق دائمًا مع أعراض واضحة.

وأكد الدكتور واريش أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون غير ملحوظ إلى حد كبير؛ مما يجعل من الضروري مراقبته بانتظام للكشف عنه ومعالجته.

وفي معرض تناوله لانتشار المعلومات الخاطئة، لا سيما على المنصات الرقمية، دعا واريش إلى التمييز في تحديد مصادر التوجيهات المتعلقة بالصحة، داعياً إلى اتباع نهج تعاوني بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية للتنقل في قرارات العلاج بشكل فعال.

وأشار إلى إمكانية الوقاية في معظم حالات أمراض القلب من خلال التقدم الطبي الحديث، حتى في الحالات الثابتة مثل قصور القلب، مؤكداً أن التعاون الدؤوب مع الفرق الطبية يمكن أن يسهل نوعية الحياة.