مخاوف من دور شركات الأدوية في تعثر أبحاث سرطان الدماغ

حذّرت مؤسسة خيرية من التحديات التي تواجه جهود علاج سرطان الدماغ، مسلطة الضوء على امتناع شركات الأدوية من تزويد الباحثين بالعقاقير الضرورية، بالإضافة إلى التأخيرات الإدارية، التي تقف كعوائق رئيسة في طريق التقدم في مجال مكافحة المرض الخبيث، وفقًا لتقرير نشرته صحفية الجارديان.

وأعرب هيو آدامز، المتحدث باسم مركز أبحاث أورام الدماغ في بريطانيا، عن قلقه بشأن التقارير الواردة من كبار الأطباء، إذ أكد ضرورة توفير الأدوية الباهظة الثمن لاستكمال البحث.

واعتبر آدامز أنَّ عملية تسليم الأدوية "مختنقة" بسبب القيود في القدرة البحثية والتحديات في الوصول إلى الأدوية للتجارب، مشددًا على الحاجة الملحة لإطار جديد يعطي الأولوية لسرطان الدماغ باعتباره مصدر قلق.

وبعد فقدان شقيقتها بسبب سرطان الدماغ، دافعت النائب العمالية "سيوبهاين ماكدونا" عن أبحاث هذا المرض، إذ من المقرر أن تقدم مشروع قانون للبرلمان البريطاني خلال الشهر الجاري، يهدف إلى دعم التدابير التي تزيد من عدد التجارب السريرية.