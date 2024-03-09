دراسة تربط بين الإفراط في استخدام "تيك توك" والاكتئاب

وفي حين تم الاعتراف بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي لقدرتها على تعزيز رأس المال الاجتماعي، فإن تصاعد الاستخدام إلى حد التبعية يثير تساؤلات كبيرة، أقرب إلى الإدمان السلوكي. ونظرًا لتصميم TikTok الفريد وجاذبيته واسعة النطاق، سعى الباحثون إلى توضيح آثاره المحددة على الصحة العقلية.

وسلّط كريستيان مونتاج وسيباستيان ماركت، مؤلفا الدراسة، الضوء على عدم الاعتراف الرسمي بالإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كاضطراب يمكن تشخيصه، ويقارنونه مع الحالات الراسخة، مثل اضطراب الألعاب، واضطراب المقامرة المدرجة في التصنيف الدولي للأمراض.

وأشار الباحثان إلى أن هذه الاضطرابات المعترف بها يمكن أن توفّر نظرة ثاقبة لفهم الاستخدام المضطرب لوسائل التواصل الاجتماعي، ما يمهد الطريق لمزيد من الاستكشاف في هذا المجال الناشئ من الدراسة.

وقد فحصت الدراسة في البداية 7111 فردًا، وضيّقت تركيزها إلى 383 مشاركًا، أكدوا تفاعلهم مع كل من وسائل التواصل الاجتماعي وTikTok، وكانت أعمارهم 18 عامًا على الأقل.

وخضع المشاركون لسلسلة من الاستبانات، بما في ذلك استبانة اضطراب استخدام TikTok، المقتبس من اختبار اضطراب الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الدراسة استبانة صحة المريض لتقييم الميول الاكتئابية لتقييم سمات الشخصية.