ما الفرق بين اليوغا والبيلاتس؟
إذا كنت ترغب في تحسين مرونتك وزيادة تمارين التمدد، فقد يناسبك ممارسة اليوغا أو البيلاتس، حيث يوفر كلٌّ منهما فوائد صحية متعددة، مثل: تخفيف التوتر، وتعزيز المرونة والقوة.
وتمتاز اليوغا بتركيزها على العقل والجسد والروح، بينما تركز البيلاتس على الحركات الدقيقة للتحكم بالعضلات والعظام؛ ما يجعلها مناسبة للتعافي من الإصابات.
وهنا شرح مفصل حول كيفية عمل اليوغا والبيلاتس لتحسين لياقتك وصحتك العامة، بحسب ما ورد في صحيفة "إندبندنت"
ما رياضة البيلاتس؟
البيلاتس هي نظام تمرين يركز على تحسين استقرار الجسم وحركته وقوته من خلال التنفس السليم والتفاعل مع العضلات الأساسية.
وتعتبر البيلاتس مثالية لتعزيز التوازن وتقوية الجسم بأكمله، مع التركيز على تحسين الاتصال بين العقل والجسم وتحسين الوضع والتوازن الوظيفي، خاصة للنساء اللواتي وضعن مولودًا للتو، والرياضيين وكبار السن.
وتتراوح مدة حصة البيلاتس الواحدة ما بين 45 دقيقة وساعة، وتشمل حركات متكررة تساعد على تحسين التوازن والتنسيق.
وتمتاز البيلاتس باستخدام الأشرطة لإضافة المقاومة وتعزيز القوة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ممارسة التمارين دون معدات باستخدام السجادة ووزن الجسم فقط.
واشتهرت مؤخرًا رياضة البيلاتس التي تعتمد على أجهزة مصنوعة من الخشب والمعدن، والتي يكون التمرين عليها أكثر تعقيدًا، إذ تحتاج للمزيد من اللياقة والتركيز.
ما رياضة اليوغا؟
اليوغا، هي ممارسة قديمة نشأت في الهند، وتتجاوز مجرد النشاط البدني لتعزيز الصحة العقلية والروحية.
وتضم الممارسة الأوضاع الجسدية المعروفة بـ"الأساناس" وتقنيات التنفس المعروفة بـ"البراناياما"، والتأمل، وتعمل هذه الأوضاع على تعزيز المرونة والقوة والتوازن، وتتنوع أساليب اليوغا بين المبتدئة والمتقدمة.
وتقدم اليوغا فوائد عديدة للجسم والعقل، بما في ذلك تحسين المرونة والقوة العضلية وتقليل الألم، بالإضافة إلى التخفيف من التوتر وتعزيز الوعي والسلام الداخلي من خلال التأمل.
وتعزز اليوغا وضعية الجسد الصحية وتعمل على نحت العضلات.
وتتراوح مدة الحصة 45 دقيقة. وحصتان في الأسبوع كافيتان لتحقيق نتائج إيجابية، إذ تعتبر اليوغا مفيدة لتقوية القلب وتحسين وضع الجسم وتقليل آلام الظهر.
وتتطلب اليوغا المزيد من الالتزام بالوقت والتركيز، وتهدف أكثر إلى تعزيز الصحة العقلية والسلام الداخلي.