ما الفرق بين اليوغا والبيلاتس؟

إذا كنت ترغب في تحسين مرونتك وزيادة تمارين التمدد، فقد يناسبك ممارسة اليوغا أو البيلاتس، حيث يوفر كلٌّ منهما فوائد صحية متعددة، مثل: تخفيف التوتر، وتعزيز المرونة والقوة.

وتمتاز اليوغا بتركيزها على العقل والجسد والروح، بينما تركز البيلاتس على الحركات الدقيقة للتحكم بالعضلات والعظام؛ ما يجعلها مناسبة للتعافي من الإصابات.

وهنا شرح مفصل حول كيفية عمل اليوغا والبيلاتس لتحسين لياقتك وصحتك العامة، بحسب ما ورد في صحيفة "إندبندنت"

ما رياضة البيلاتس؟

البيلاتس هي نظام تمرين يركز على تحسين استقرار الجسم وحركته وقوته من خلال التنفس السليم والتفاعل مع العضلات الأساسية.

وتعتبر البيلاتس مثالية لتعزيز التوازن وتقوية الجسم بأكمله، مع التركيز على تحسين الاتصال بين العقل والجسم وتحسين الوضع والتوازن الوظيفي، خاصة للنساء اللواتي وضعن مولودًا للتو، والرياضيين وكبار السن.

وتتراوح مدة حصة البيلاتس الواحدة ما بين 45 دقيقة وساعة، وتشمل حركات متكررة تساعد على تحسين التوازن والتنسيق.

وتمتاز البيلاتس باستخدام الأشرطة لإضافة المقاومة وتعزيز القوة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ممارسة التمارين دون معدات باستخدام السجادة ووزن الجسم فقط.

واشتهرت مؤخرًا رياضة البيلاتس التي تعتمد على أجهزة مصنوعة من الخشب والمعدن، والتي يكون التمرين عليها أكثر تعقيدًا، إذ تحتاج للمزيد من اللياقة والتركيز.