كيف نستطيع تجنب التشتت الذهني؟

في العصر الحديث الذي يتسم بالتحفيز المستمر والحمل الزائد للمعلومات، فإن السؤال عن السبب الذي يجعل البشر غالبًا ما يجدون أنفسهم مشتتين بسهولة قد حير العلماء لفترة طويلة.

ولتسليط الضوء على هذه الظاهرة، كشفت دراسة حديثة أجراها علماء الأعصاب من معهد كارني لعلوم الدماغ بجامعة براون الأمريكية، عن الآليات المعقدة الكامنة وراء قدرتنا على التركيز وتصفية المعلومات.

وتعمقت الدراسة، التي نشرها موقع newsweek، في التفاعل المعقد بين الانتباه والتحكم المعرفي داخل الدماغ.

وقد قام أحد الطلاب في جامعة براون بتشبيه تنسيق انتباه الدماغ بالرقصات المعقدة للعضلات المتعددة المطلوبة لأداء المهام البدنية، مثل استخدام عيدان تناول الطعام.

وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI)، شملت الدراسة المشاركين الذين شاركوا في مهام معرفية مختلفة أثناء مراقبة نشاط الدماغ لديهم، وتطلبت إحدى المهام من المشاركين التمييز بين حركة وألوان النقاط الدوامة المعروضة على الشاشة.

خلال هذه المهمة، لاحظ الباحثون التعاون بين منطقتين محوريتين في الدماغ: التلم داخل الجداري، المسؤول عن الاهتمام ومعالجة المعلومات، والقشرة الحزامية الأمامية، المرتبطة باتخاذ القرار والتحفيز.