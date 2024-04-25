التمارين البسيطة تخفّض معدلات الاكتئاب والقلق

وجد باحثون من جامعة "أنجليا روسكين" في إنجلترا، أن التمارين البسيطة تُخفض معدلات الاكتئاب والقلق، وفقًا لما ذكره موقع "ساينس دايلي".

وتوصل العلماء إلى تلك النتيجة، بعد أن أجروا مراجعة شاملة للدراسات، التي أُجريت في جميع أنحاء العالم لفحص إمكانات النشاط البدني في مجال الصحة العقلية.

وأظهرت تحليلات العلماء لتلك الدراسات، أن ممارسة النشاط البدني الخفيف، مثل المشي والغولف، من شأنها أن تُقلل من خطر الاكتئاب بنسبة 23%، والقلق بنسبة 26%.