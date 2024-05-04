رغم فوائده.. خبراء تغذية يحذرون من الإفراط بتناول عصير الجزر

حذر خبراء التغذية، من أن الإفراط في تناول عصير الجزر رغم فوائده، يمكن أن يحتوي على الكثير من السكر الطبيعي والبيتا كاروتين، لذلك من المفيد مراقبة الكمية التي يشربها الشخص، وفق ما ذكر موقع برنامج "Today" الذي تبثه شبكة "NBC" الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن الخبراء قولهم، إنه "ليس بالضرورة أن يكون العصير أفضل طريقة للحصول على العناصر الغذائية الصحية من الجزر".

وأفادت اختصاصية تغذية ومتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلوم التغذية الأمريكية، تيريزا جنتيل، بأن "الإفراط في تناول الجزر يمكن أن يؤدي إلى تحول لون البشرة للبرتقالي بسبب حالة تسمى كاروتين الدم".

وقالت "إذا كان الشخص يشرب الكثير من عصير الجزر، فإن هناك أيضًا احتمالا لتسمم فيتامين A، لأن الجسم يحتفظ بأي فيتامين A إضافي في الدهون، لكن لا يصاب الأشخاص بتلك الحالة إلا في حالة شرب الكثير من عصير الجزر".

وأوضحت أخصائية التغذية ناتالي ريزو، أن "أكل الجزر بالطريقة التقليدية يعتبر أكثر منطقية للفوز بالمزيد من الألياف وكمية أقل من البيتا كاروتين، يستفيد منها الجسم بشكل فعلي".