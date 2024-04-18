تناول هذه المكملات الغذائية بكثرة خطير على صحتك

قال باحثون إن تناول كميات مفرطة من المكملات الغذائية الأربعة المشهورة: المغنيسوم وفيتامين "د" و"سي" وأوميغا 3، يمكن أن يشكل خطرا على الصحة.

وقال موقع "بيزنس إنسايدر" إنه وعلى الرغم من شعبيتها، إلا أن هذه المكملات يمكن أن تشكل مخاطر عند استهلاكها بشكل زائد أو مع أدوية أخرى.

وأقر البروفيسور روب تشيلكوت، رئيس قسم السموم في جامعة "هيرتفوردشاير" بالمملكة المتحدة، أنه وعلى عكس الأدوية الموصوفة، فإن المكملات الغذائية غير معتمدة من إدارة الغذاء والدواء، ما يثير مخاوف بشأن التلوث المحتمل أو المكونات غير المكشوف عنها.

وكشفت دراسة أجريت عام 2023 أن 89% من 57 مكملًا غذائيًّا تم اختباره لم تذكر مكوناتها بدقة على الملصقات.

وبدورهم، دعا الخبراء عمومًا إلى الحصول على العناصر الغذائية من الطعام؛ لأن المكملات الغذائية يمكن أن تفيد أولئك الذين يعانون من نقص معين أو نظام غذائي فقير.

مخاطر محتملة

وسلط تشيلكوت الضوء على المخاطر المحتملة على المدى الطويل المرتبطة بالإفراط في تناول بعض المكملات الغذائية شائعة الاستخدام، ومنها:

المغنيسيوم

يعد المغنيسيوم معدنًا أساسيًّا لوظيفة العضلات والأعصاب، وينظم أيضًا مستويات السكر في الدم، حيث يتراوح المدخول اليومي الموصى به للبالغين من 310 إلى 420 ملليغرام.

وتجاوز هذا الحد الموصى به، ولاسيما استهلاك أكثر من 5000 ملغ في اليوم، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل النعاس، وفقدان ردود الفعل، واحمرار الوجه، وفي الحالات الشديدة، الشلل أو الموت.

وقد يؤدي الإفراط في الاستهلاك أيضًا إلى انخفاض خطير في مستويات الكالسيوم، المعروف باسم نقص كلس الدم، ما يسهم في حدوث مشكلات صحية مثل الاكتئاب والنوبات وعدم انتظام ضربات القلب.

كما أنه يشكل خطرا كبيرا على أولئك الذين يعانون من ضعف في وظائف الكلى أو قصور في الغدة الدرقية.