تناول هذه المكملات الغذائية بكثرة خطير على صحتك
قال باحثون إن تناول كميات مفرطة من المكملات الغذائية الأربعة المشهورة: المغنيسوم وفيتامين "د" و"سي" وأوميغا 3، يمكن أن يشكل خطرا على الصحة.
وقال موقع "بيزنس إنسايدر" إنه وعلى الرغم من شعبيتها، إلا أن هذه المكملات يمكن أن تشكل مخاطر عند استهلاكها بشكل زائد أو مع أدوية أخرى.
وأقر البروفيسور روب تشيلكوت، رئيس قسم السموم في جامعة "هيرتفوردشاير" بالمملكة المتحدة، أنه وعلى عكس الأدوية الموصوفة، فإن المكملات الغذائية غير معتمدة من إدارة الغذاء والدواء، ما يثير مخاوف بشأن التلوث المحتمل أو المكونات غير المكشوف عنها.
وكشفت دراسة أجريت عام 2023 أن 89% من 57 مكملًا غذائيًّا تم اختباره لم تذكر مكوناتها بدقة على الملصقات.
وبدورهم، دعا الخبراء عمومًا إلى الحصول على العناصر الغذائية من الطعام؛ لأن المكملات الغذائية يمكن أن تفيد أولئك الذين يعانون من نقص معين أو نظام غذائي فقير.
مخاطر محتملة
وسلط تشيلكوت الضوء على المخاطر المحتملة على المدى الطويل المرتبطة بالإفراط في تناول بعض المكملات الغذائية شائعة الاستخدام، ومنها:
المغنيسيوم
يعد المغنيسيوم معدنًا أساسيًّا لوظيفة العضلات والأعصاب، وينظم أيضًا مستويات السكر في الدم، حيث يتراوح المدخول اليومي الموصى به للبالغين من 310 إلى 420 ملليغرام.
وتجاوز هذا الحد الموصى به، ولاسيما استهلاك أكثر من 5000 ملغ في اليوم، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل النعاس، وفقدان ردود الفعل، واحمرار الوجه، وفي الحالات الشديدة، الشلل أو الموت.
وقد يؤدي الإفراط في الاستهلاك أيضًا إلى انخفاض خطير في مستويات الكالسيوم، المعروف باسم نقص كلس الدم، ما يسهم في حدوث مشكلات صحية مثل الاكتئاب والنوبات وعدم انتظام ضربات القلب.
كما أنه يشكل خطرا كبيرا على أولئك الذين يعانون من ضعف في وظائف الكلى أو قصور في الغدة الدرقية.
فيتامين سي
فيتامين سي ضروري لوظيفة المناعة وامتصاص الحديد، وهو آمن بشكل عام عند تناول الجرعات الموصى بها.
ويبلغ المدخول اليومي الموصى به للبالغين 75-90 ملليغرام يوميًا، مع اعتبار 2000 ملليغرام يوميًا الحد الأعلى قبل حدوث آثار ضارة.
ويتسبب الإفراط في تناول فيتامين C إلى الشعور بالتعب، وحدوث مشاكل في الكلى، ونقص في فيتامين B12.
ويجب على الأفراد المصابين بالنقرس وتليف الكبد وأمراض الكلى المحددة توخي الحذر، عند تناول الجرعات العالية.
فيتامين د
يدعم فيتامين د الجهاز المناعي والعضلي والعصبي، بالإضافة إلى صحة العظام. وتبلغ الجرعة الموصى بها هي 15 ميكروجراما يوميًا، بحد أقصى 100 ميكروجرام.
وتجاوز هذا الحد الموصى به يمكن أن يؤدي إلى رفع مستويات الكالسيوم في الدم، ما يسبب أعراضا مثل التهاب الملتحمة والألم والحمى والقيء وفقدان الوزن.
زيت السمك "اوميغا 3"
هذه الزيوت غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة الخلايا ووظائف الجسم المختلفة، وتعد آمنة بشكل عام حتى 2 جرام يوميًا.
ومع ذلك، فإن القلق الأساسي ليس المكملات الغذائية نفسها، ولكن الملوثات المحتملة في الأسماك، مثل الزئبق والرصاص والكادميوم.
وعلى الرغم من إزالة ميثيل الزئبق عادةً أثناء المعالجة، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2021 أن بعض المكملات الغذائية تحتوي على الرصاص.