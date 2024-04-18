بكتيريا قاتلة تُظهر انجذابًا لدم الإنسان

كشف باحثون من جامعة واشنطن الأمريكية عن البكتيريا الأكثر فتكًا، والتي تمتلك انجذابًا شديدًا لدم الإنسان، في سلوك يسميه العلماء "مصاصي الدماء البكتيريين"، بحسب تقرير نشره موقع eurekalert.

وسلطت الدراسة، التي أجراها البروفيسور "أردن بايلينك" من كلية الطب البيطري في الجامعة، الضوء على الطبيعة المفترسة لبعض أنواع البكتيريا، التي تبحث بنشاط عن المكون السائل في الدم المعروف باسم المصل وتتغذى عليه. إذ يعمل المصل، الغني بالمواد المغذية، مثل: الحمض الأميني سيرين، كمصدر غذائي جاذب للبكتيريا.

وأكد البروفيسور بايلينك أن البكتيريا التي تتسلل إلى مجرى الدم تشكل تهديدًا خطيرًا، وغالبًا ما تكون قاتلة، مبينًا أن بعض البكتيريا الأكثر انتشارًا، والمسؤولة عن التهابات مجرى الدم، تمتلك القدرة على الإحساس والتحرك نحو الإشارات الكيميائية الموجودة في دم الإنسان.

ومن بين البكتيريا التي تمت دراستها، وهي السالمونيلا المعوية، والإشريكية القولونية، والليمونية الكوسيرية، لاحظ الفريق تقاربًا خاصًّا للمصل البشري.