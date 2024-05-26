نوع من الفطر يمكن أن يساعد على علاج فقدان الشهية

كشف بحث جديد أن لعقار السيلوسيبين المخدر والموجود في الفطر السحري إمكانات واعدة كعلاج لاضطراب فقدان الشهية العصبي، بحسب مجلة "ساينس آلرت".

وقال الباحثون الذين أجروا التجربة على الحيوانات إن السيلوسيبين تمكّن من تحرير الدماغ بدرجة من أنماط التفكير الجامدة التي تعد السمة المميزة للمرض.

وأشار الباحثون إلى أنه تم استخدام السيلوسيبين لعلاج الاكتئاب في وقت سابق، وأن هناك تجارب سريرية جارية لتقييم مدى سلامته في علاج الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية.

وألقى الباحثون، بقيادة فريق من جامعة "موناش" في أستراليا، نظرة فاحصة على كيفية تأثير السيلوسيبين على الدماغ عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، في محاولة لمعرفة المزيد عن فاعليته لهذه الحالة.