نوع من الفطر يمكن أن يساعد على علاج فقدان الشهية
كشف بحث جديد أن لعقار السيلوسيبين المخدر والموجود في الفطر السحري إمكانات واعدة كعلاج لاضطراب فقدان الشهية العصبي، بحسب مجلة "ساينس آلرت".
وقال الباحثون الذين أجروا التجربة على الحيوانات إن السيلوسيبين تمكّن من تحرير الدماغ بدرجة من أنماط التفكير الجامدة التي تعد السمة المميزة للمرض.
وأشار الباحثون إلى أنه تم استخدام السيلوسيبين لعلاج الاكتئاب في وقت سابق، وأن هناك تجارب سريرية جارية لتقييم مدى سلامته في علاج الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية.
وألقى الباحثون، بقيادة فريق من جامعة "موناش" في أستراليا، نظرة فاحصة على كيفية تأثير السيلوسيبين على الدماغ عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، في محاولة لمعرفة المزيد عن فاعليته لهذه الحالة.
وقال الباحثون إنهم أجروا بحثهم المعمق على الفئران التي مُنحت إمكانية ممارسة التمارين الرياضية بشكل غير محدود (من خلال عجلة الركض)، ولكن مع إمكانية وصول محدودة إلى الطعام، وهو معيار مستخدم على نطاق واسع لمحاكاة فقدان الشهية لدى الحيوانات.
وكانت هناك نتيجتان رئيسيتان: أولا، ساعد السيلوسيبين الفئران في الحفاظ على وزن صحي، حتى مع قيود الأكل. ثانيًا، عزز ما يسمى بالمرونة المعرفية، التي يتم قياسها من خلال مهام التعلم اللاحقة.
وبالمقارنة مع مجموعة المراقبة، كانت الفئران التي حصلت على جرعات صغيرة من السيلوسيبين أكثر مقاومة لفقدان الوزن، وفي كثير من الأحيان أعلى من وزن الجسم الأساسي، وأسرع في تكييف سلوكها في تمارين اختبار القدرة على التعلم.
وقالت عالمة وظائف الأعضاء كلير فولدي من جامعة موناش: "إن عدم المرونة الإدراكية هي السمة المميزة للحالة التي تظهر غالبًا قبل ظهور أعراض فقدان الشهية العصبي، وتستمر بعد استعادة الوزن؛ مما يجعل هذا البحث هدفًا أساسيًا للتدخل العلاجي".