فوائد "خفية" لتناول فُص واحد من الثوم يوميا

يصعب العثور على وجبة لا تحتوي على القليل من الثوم؛ لأنه يضيف نكهة مميزة للأطباق مثل العجة والمعكرونة والمخللات والسلطات واللحوم بأنواعها.

وبحسب خبراء التغذية، يتمتع الثوم بفوائد تتجاوز الطهي، ومنها تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل مخاطر الإصابة السرطان.

وعدد خبراء لموقع "نيوز توداي" عددا من الفوائد الخفية لتناول فص واحد من الثوم يوميا، وهي:

مضاد للاتهابات

يحتوي الثوم على مركبات فينولية مضادة للالتهابات تساهم في تحسين الصحة العامة حتى ولو بكمية صغيرة.

يخفض الكوليسترول والضغط

تشير الدراسات إلى أن تناول الثوم يمكن أن يقلل من مستويات الكوليسترول، ويخفض ضغط الدم، كما يساعد في التخفيف من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.