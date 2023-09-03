تلف أسنان الحوامل.. ما سببه وآلية تجنبه؟

تُعاني النساء أثناء فترة الحمل من تدهور صحة الأسنان بفعل الظروف المصاحبة للحمل وتغير العادات الغذائية والهرمونية.

وأوضح الدكتور أليكسي سوشنيكوف، أخصائي طب وجراحة الأسنان، أن تلف أسنان النساء الحوامل يعود لأسباب عديدة منها التصاق الطعام والسكريات بالفم، لأن معظم النساء في فترة الحمل يكثرن من تناول الكربوهيدرات البسيطة-المعجنات والفواكه والسكريات ما يجعلها غذاء جيدًا للبكتيريا.

وأضاف الطبيب في حديث لـ Gazeta.Ru، أنه على المرأة أن تختار طبيب الأسنان بعناية، وأن تزوره قبل التخطيط للحمل بصورة منتظمة على مدى سنوات لإجراء التنظيف الصحي المطلوب.

وبين الطبيب أن الوالدين ينقلون البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان لطفلهما من خلال التقبيل والاحتضان، لذلك يجب على الوالدين الاهتمام بصحة أسنانهما قبل ولادة طفلهما.

وفي السياق ذاته وضح الطبيب أن الطفل في رحم الأم لا يحرمها من الكالسيوم، لأن الحمل عملية فسيولوجية، تنخفض خلالها نسبة المعادن ليس فقط في الأسنان بل وكذلك في الدم وأنسجة العظام وجسم المرأة الحامل بكامله.

وأضاف أن نسبة المعادن تعود إلى طبيعتها لاحقًا، ومن الضروري الخضوع للتخدير أثناء الحمل، لأن الضرر الأكبر هو الإجهاد الذي تتعرَّض له المرأة والجنين بداخلها.