أفضل العلاجات الفعالة لتساقط الشعر عند الرجال
سلطت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الضوء على أكثر العلاجات الواعدة في مجال تساقط الشعر لدى الرجال بدءا من تقنيات حقن الدهون الذاتية إلى الحلول الكيميائية.
المينوكسيديل
كان المينوكسيديل في الأصل دواءً لضغط الدم، ثم أصبح علاجا لأنواع مختلفة من تساقط الشعر، إذ إنه يعزز تدفق الدم إلى البصيلات، ويقاوم تأثيرات الديهدروتستوسترون (DHT).
ويتوفر المينوكسيديل في شكل مستحضرات وأقراص، ومن المعروف على نطاق واسع أنه الخيار الأول للباحثين عن شعر صحي؛ نظرًا لفعاليته المثبتة في تحفيز نمو الشعر وتقليل فقدانه.
التدليك الذاتي لفروة الرأس
إن تدليك فروة الرأس بانتظام، خاصة في المناطق التي يستريح فيها شريط قبعة البيسبول، يحفز الدورة الدموية.
وتساعد هذه التقنية في توصيل المغذيات والأكسجين إلى بصيلات الشعر.
العلاج بالليزر
باستخدام الضوء الأحمر لاسترخاء الأوعية الدموية، أظهر الليزر منخفض المستوى زيادة بنسبة 25% في كثافة الشعر. وعلى الرغم من كونها مكلفة، إلا أن خوذات الليزر تعد إضافة مهمة لخطة العلاج الشاملة.
مصححات الهرمونات
تساهم الاختلالات الهرمونية، وخاصة تحول هرمون التستوستيرون الى ديهدروتستوستيرون (DHT)، بشكل كبير في تساقط الشعر.
لذا، فإن الأدوية الموصوفة مثل فيناسترايد ودوتاستيرايد تقلل من هذه الحساسية، مع معدلات استجابة تتراوح من 70% إلى 90%.
زيت بذور اليقطين وزيت إكليل الجبل
توفر الطبيعة بدائل مثل زيت بذور اليقطين وزيت إكليل الجبل، التي ثبت أنها تقلل من تحويل هرمون التستوستيرون إلى DHT.
وعلى الرغم من أن كفاءتها معتدلة النسبة، إلا أنها تكمل العلاجات الأخرى بشكل فعال.
تنشيط هرمون الميلاتونين
وهو هرمون طبيعي يُنتج في جسم الإنسان، ويلعب دوراً هاماً في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.
ويعمل الميلاتونين، عند تطبيقه على فروة الرأس، كعامل قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، مظهرا نتائج إيجابية في منع إفراز هرمون DHT وتحفيز نمو الشعر.
تقنيات تجديد نمو البصيلات
إن حقن الدهون الذاتية والوخز بالإبر الدقيقة في منطقة الشعر تساهم في تحقيق هدف مشترك، وهو إثارة بصيلات الشعر الدقيقة لبدء استجابة الجلد وتعزيز نمو الشعر.
علاج الخلايا الجذعية
تساهم الخلايا الجذعية المأخوذة من بطانة الحبل السري للغزال الأحمر في نمو بصيلات الشعر. وقد أظهر هذا الخيار الخالي من الأدوية والهرمونات نتائج واعدة في تعزيز علاج تساقط الشعر.
منشط الخلايا الجذعية
تعمل البولينوكليوتيدات المستخرجة من سمك السلمون المرقط على تنشيط الخلايا الجذعية وتساهم في تجديد الشعر. لكن هذا العلاج، الفعال بشكل خاص للاختلالات الهرمونية، يأتي بتكلفة أعلى.
استخدام أنسجة الجلد الطبيعية
على غرار الحقن بالدهون الذاتية، يقوم حقن مستخلص أنسجة الجلد الطبيعية، بتعزيز عوامل النمو للبصيلات. وتشير النتائج إلى أن زيادة عدد بصيلات الشعر، يستمر من 12 إلى 18 شهرًا.
وفي سوق مشبع بالخيارات المتنوعة، فإن المفتاح هو اختيار العلاجات بناءً على الاحتياجات والتفضيلات الفردية.
يمكن أن تساعد استشارة الخبراء في إنشاء خطط شخصية، مما يضمن نتائج فعالة ودائمة في السعي لإيقاف تساقط الشعر والحصول على شعر صحي.