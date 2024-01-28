أفضل العلاجات الفعالة لتساقط الشعر عند الرجال

سلطت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الضوء على أكثر العلاجات الواعدة في مجال تساقط الشعر لدى الرجال بدءا من تقنيات حقن الدهون الذاتية إلى الحلول الكيميائية.

المينوكسيديل

كان المينوكسيديل في الأصل دواءً لضغط الدم، ثم أصبح علاجا لأنواع مختلفة من تساقط الشعر، إذ إنه يعزز تدفق الدم إلى البصيلات، ويقاوم تأثيرات الديهدروتستوسترون (DHT).

ويتوفر المينوكسيديل في شكل مستحضرات وأقراص، ومن المعروف على نطاق واسع أنه الخيار الأول للباحثين عن شعر صحي؛ نظرًا لفعاليته المثبتة في تحفيز نمو الشعر وتقليل فقدانه.

التدليك الذاتي لفروة الرأس

إن تدليك فروة الرأس بانتظام، خاصة في المناطق التي يستريح فيها شريط قبعة البيسبول، يحفز الدورة الدموية.

وتساعد هذه التقنية في توصيل المغذيات والأكسجين إلى بصيلات الشعر.