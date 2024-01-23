دراسة تكشف السبب الخطير وراء "الكتف المتجمد"

أظهرت دراسة جديدة، أن إهمال مرض السكري، يمكن أن يسبب مشاكل مؤلمة، مثل الكتف المتجمد، ومتلازمة النفق الرسغي في المعصم، ومرض تقلص دوبويترن، المعروف باسم "اليد المخلبية".

الدراسة التي أجراها علماء من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، تعدُّ الأولى التي تقدم دليلا على أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يسبب مشاكل في الأطراف.

وفي الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حلل الباحثون البيانات الجينية لأكثر من 370 ألف مشارك، فوجدوا أدلة قوية على أن أولئك الذين لديهم فرصة أكبر للإصابة بارتفاع السكر في الدم، كانوا أكثر عرضة لمشاكل في الأطراف العلوية، أبزرها الكتف المتجمد، التي تسبب عدم الراحة، ومتلازمة النفق الرسغي التي تسبب التنميل والوخز، ومتلازمة اليد المخلبية، التي تسبب انحناء الأصابع للداخل.

وأشارت الدراسة إلى أنه ومع مرور الوقت، يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى زيادة مستويات الـ AGEs التي تتشكل عندما تختلط البروتينات، والدهون، والحمض النووي، في السكريات في مجرى الدم.