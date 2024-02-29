تحذير.. لا تستخدم هاتفك الذكي أكثر من ساعتين يومياً

حذر علماء من أن استخدام الهواتف الذكية لأكثر من ساعتين يومياً قد يكون السبب "جزئياً" في تزايد اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) بين البالغين، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وقالت دراسة حديثة إن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم الذكية لمدة ساعتين أو أكثر يوميًا هم أكثر عرضة بنسبة 10% للإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

وتقول الدراسة، التي نشرت في دورية الجمعية الطبية الأمركية"، إن هذا الاضطراب يرتبط في المقام الأول بالأطفال الصغار، مع احتمال أن يتمكن الطفل من التخلص منه في مرحلة النمو.

لكن عوامل التشتيت الناتجة عن الهواتف الذكية مثل وسائل التواصل والرسائل النصية وتدفق الموسيقى والأفلام أو التلفزيون، بحسب الدراسة، تخلق وباء اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين البالغين.

ويرى الباحثون أن وسائل التواصل الاجتماعي تمطر الأشخاص بمعلومات مستمرة، مما يجعلهم يأخذون فترات راحة متكررة من مهامهم للتحقق من هواتفهم.

وتحذر الدراسة من أن الأشخاص الذين يقضون وقت فراغهم في استخدام التكنولوجيا لا يسمحون لعقولهم بالراحة والتركيز على مهمة واحدة.

ويمكن أن تؤدي عوامل التشتيت المشتركة إلى تطوير فترات انتباه أقصر لدى البالغين ويصبح من السهل تشتيت انتباههم.

وينصح البالغون الذين يريدون التخلص من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها التي تصاحب الإفراط في استخدام هواتفهم الذكية، باتخاذ خطوات لتطوير علاقة صحية مع التكنولوجيا الخاصة بهم بما يشمل قضاء وقت أقل على هواتفهم، وضبط توقيت الهاتف.