"7 توقعات يومية" تستنزف راحتك النفسية

توقف عن توقع توافق الجميع معك: إن السعي إلى التوصل إلى مستوى توقعات الآخرين يمكن أن يكون مسعى بعيد المنال، ومحفوفًا بخيبة الأمل. في الواقع، كلما زادت موافقتك على قراراتك في الحياة، قلّت الموافقة المستمرة التي تحتاجها من أي شخص آخر.

لذا، عليك أن تجرؤ على أن تكون نفسك، وأن تتبع حدسك الخاص، مهما كان ذلك مخيفًا أو غريبًا. ولا تقارن نفسك بالآخرين، ولا تثبّط عزيمتك بسبب تقدمهم أو نجاحهم. اتبع طريقك الخاص، وكن صادقًا مع هدفك الخاص، فالنجاح هو في النهاية أن تقضي حياتك بطريقتك الخاصة.

توقف عن توقع أن يُظهر لك الناس احترامًا أكبر من مقدار الاحترام الذي تظهره عادةً لنفسك: أساس الاحترام يكمن في زراعة احترام الذات، ومن خلال تقديم نفس التبجيل لأنفسنا، فإننا نزرع بذور النمو الشخصي، ونغذّي الشعور بالاحترام الذي سيأتينا من الخارج في علاقاتنا. لذا، عندما تمارس احترام الذات فإنك تمنح نفسك الفرصة للنمو. وعندما تنمو، تصبح صديقًا أفضل، وعضوًا أفضل في العائلة، وشخصًا أفضل.

توقف عن توقع ورغبة أن يحبك الجميع: قد تشعر أنك غير مرغوب بك، وغير جدير لشخص ما، لكنك لا تقدّر بثمن بالنسبة لشخص آخر. لذلك لا تنسَ قيمتك أبدًا مهما كنت جيدًا مع الناس، سيكون هناك دائمًا شخص سلبي ينتقدك، فابتسمْ، وتجاهلْ، واستمرْ.

وفي عالم يسعى، غالبًا، إلى التشابه، يكمن التحرر الحقيقي في احتفالنا بالتفرد، واحتضان اختلافاتنا المتأصلة. ومن خلال التخلّي عن الحاجة إلى الاستحسان العالمي، فإننا ننمو ونجد العزاء في قبول قيمتنا الجوهرية كما هي، سواء أحبَّنا الآخرون أم لا.

توقف عن توقع أن يتوافق الأشخاص تمامًا مع فكرتك عنهم: إن حب واحترام الآخرين يعني السماح لهم بأن يكونوا على طبيعتهم. وعندما تتوقف عن توقع أن يتصرف الناس بطريقة معينة، يمكنك أن تبدأ بتقديرهم على حقيقتهم. لذا انتبه جيدًا، واحترمْ الأشخاص لتفردهم وليس لما تريدهم أن يكونوا عليه. ومن خلال احتضان الطبيعة المتعددة الأوجه للآخرين، فإننا نشهد على جمال فردية كل شخص من حولنا، ونعزز الفهم الحقيقي للاختلافات.

توقف عن توقع أن يعرف الجميع ما تفكر به: الناس لا يستطيعون قراءة العقول، ولن يعرفوا أبدًا ما تشعر به إلا إذا أخبرتهم بذلك. إن الرغبات غير المعلنة التي لا تزال باقية في داخلنا لا يمكن أن تجد صدى إلا من خلال الحوار المفتوح. ومن خلال تسهيل التواصل الواضح والتعبير عن أفكارنا ومشاعرنا بوضوح، فإننا نسد هُوّة سوء الفهم، ونقيم روابط مبنية على التفاهم المتبادل.

توقف عن توقع أن الأشخاص الأقوياء الذين تعرفهم "بخير" دائمًا: كل شخص تعرفه يخوض معركة ما، مثلك تمامًا. كل ابتسامة أو علامة قوة تخفي صراعًا داخليًا معقدًا وغير عادي مثل صراعك. وخلف كل واجهة من مظاهر القوة يكمن نسيج من نقاط الضعف، وانعدام الأمن.

ومن خلال الاعتراف بالصراعات الداخلية، وتوسيع التماس الأعذار لأنفسنا وللآخرين، فإننا نوفّر ملاذًا للتجاوز، ونتعامل مع تعقيدات التجربة الإنسانية التي نمر بها أو يمر بها غيرنا بقوة وتعاطف.

توقف عن توقع أن يتغير الأشخاص الذين تهتم لأمرهم فجأة: إن جوهر القبول لا يكمن في تحول الآخرين، ولكن في تطور تصوراتنا. ومن خلال احترام التعقيدات المتأصلة لمن حولنا، فإننا نشرع في رحلة من النمو المتبادل. فعندما تحاول تغيير الأشخاص، غالبًا ما يبقون على حالهم، ولكن عندما لا تحاول تغييرهم، بل تدعمهم وتسمح لهم بالحرية ليكونوا كما هم، فإنهم يتغيرون تدريجيًا بأجمل طريقة. لأن ما يتغير حقًا هو الطريقة التي تراهم بها.

ومن خلال التنقل في التوازن الدقيق بين الترقب والواقع، واحترام الحدود بينما نخفف من التوقعات، نكشف النقاب عن الجوهر الحقيقي للاتصال الإنساني، المنسوج بخيوط الأصالة، والرحمة، والتفاهم المتبادل.