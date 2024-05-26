السعودية تغلق منشأة تجارية بعد رصد اشتباه بتسمم غذائي

كشفت السطات السعودية، السبت، عن إغلاق إحدى المنشآت التجارية في منطقة حفر الباطن، بعد رصد حالات اشتباه بتسمم غذائي.

وقالت أمانة حفر الباطن في بيان صحفي على موقعها بمنصة "إكس"، "رصدت أمانة حفر الباطن يوم السبت الـ17 من ذي القعدة 1445هـ الموافق الـ25 من مايو 2024م بالتعاون مع الجهات المختصة حالات اشتباه في تسمم غذائي، ويشتبه في أن يكون مصدرها إحدى المنشآت التجارية".