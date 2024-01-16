أصحاب الأفخاذ الكبيرة أقل عرضة للمشاكل الصحية

وجدت دراسات حديثة، أن الأشخاص الذين يمتلكون عضلات أفخاذ علوية كبيرة ومتينة محظوظون صحيا أكثر من غيرهم؛ إذ تنخفض نسبة إصابتهم بمشاكل صحية متعددة.

صحة القلب

وقال فريق باحثين من جامعة كيتاساتو في اليابان، إن الأشخاص الذين يمتلكون عضلات قوية وكبيرة في الفخذ العلوي هم أقل تعرضا لخطر الإصابة بالجلطات وفشل عضلة القلب بنسبة 41%.

وقاس الباحثون في الدراسة قوة عضلات الفخذ الرباعية وعضلات الساق لأكثر من 1000 مريض أصيب بنوبة قلبية، وبعد متابعتهم أربع سنوات، وجدوا أن كل زيادة بنسبة 5% في قوة عضلات الفخذ كانت مرتبطة بانخفاض بنسبة 11% بخطر الإصابة بالجلطات وفشل عضلة القلب.

تحسين قوة الدماغ

تشير الأبحاث بشكل متزايد إلى أن الفخذين القويين لهما تأثير غير مباشر على قوة الدماغ.

وبينت دراسة شملت 324 متطوعًا أجرتها جامعة كينغز كوليدج في لندن، "علاقة وقائية مذهلة" بين عضلات الساق العلوية القوية والقدرة العقلية وبنية الدماغ المحفوظة بشكل أفضل على مدى 10 سنوات.

فيما أكدت دراسة أخرى أن تمارين الساق مع الوزن، مثل القرفصاء التي تقوي الجزء العلوي من الفخذين، تحفز الإشارات العصبية التي تعتبر حيوية في إنتاج خلايا دماغية صحية جديدة.

محاربة التهاب المفاصل

يقول الباحثون إن عضلات الفخذ القوية تلعب دورا في دعم العمود الفقري، وبالتالي لديها القدرة على تقليل آلام أسفل الظهر.

ووفقا لدراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا، فإن الأفخاذ الكبيرة تقلل من خطر الحاجة إلى استبدال الركبة بالكامل.