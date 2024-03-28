هل يمكنك إعادة استخدام زيت القلي أكثر من مرّة؟

اكتشف العلماء في دراسة جديدة علاقة مباشرة بين الممارسات الغذائية والاضطرابات التنكسية العصبية (اضطرابات تؤدي إلى موت الخلايا العصبية)، مسلطين الضوء على مخاطر استهلاك الزيوت المعاد تسخينها.

وفي الدراسة التي نشرها موقع "تايمز أوف إنديا" اتضح وجود صلة بين الزيوت المعاد تسخينها والسُمية العصبية، وذلك بعد تزويد الفئران بوجبات غذائية منتظمة غنية بزيوت القلي المعاد تسخينها، لتظهر أجسامها مستويات أعلى بشكل ملحوظ من السمية العصبية، التي تؤدي لاحقا إلى تلف خلايا الدماغ.

ما سبب الضرر؟

أشارت نتائج الدراسة إلى أن استهلاك الزيوت المعاد تسخينها يخل بتوازن محور الأمعاء والدماغ والكبد، وهو نظام اتصال عصبي حيوي أساسي في الحفاظ على التوازن الفسيولوجي.

وهذا الاضطراب، بدوره، متورط في ارتفاع مستويات الإجهاد التأكسدي والالتهابات؛ مما يؤدي إلى حالات التنكس العصبي.

ولم تكشف النتائج عن زيادة التنكس العصبي فحسب، بل كشفت أيضًا عن تغيرات كبيرة في استقلاب الدهون في الكبد، مما يشير إلى تأثير نظامي على الوظائف الفسيولوجية.