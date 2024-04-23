هل بدائل اللحوم النباتية مفيدة حقا للقلب؟

شرع باحثون من سنغافورة، في دراسة للكشف عن التأثير الحقيقي لبدائل اللحوم النباتية على صحة القلب والأوعية الدموية، مقارنة بخيارات اللحوم التقليدية، وفق تقرير نشره موقع "Medical News Today".

وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن نتائج الدراسة، التي شملت 89 شخصًا بالغًا معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، تتحدى الافتراض القائل إن هذه البدائل توفر مزايا مساوية للأنظمة الغذائية النباتية الكاملة.

ففي حين أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة النباتية حظيت بالثناء بسبب مجموعة متنوعة من المكونات المعززة للصحة، بما في ذلك الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، إلا أن الدراسة لم تظهر أي ميزة نهائية لبدائل اللحوم النباتية فيما يتعلق بتعزيز صحة القلب.