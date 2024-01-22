نصف مليون طفل بريطاني يعانون أمراضا عقلية

كشف تحليل أجرته صحيفة "الإندبندنت"، عن أزمة متصاعدة في الصحة العقلية للأطفال في المملكة المتحدة، إذ تكشف الأرقام الأخيرة عن حاجة نحو نصف مليون طفل للعلاج.

وقال التقرير إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS) تواجه أزمة، مشيرا إلى أن نحو نصف مليون طفل ينتظرون العلاج في إطار خدمات الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

وتؤكد هذه الإحصائيات الحاجة الملحة للإصلاح؛ ما أدى إلى ظهور دعوات لتحديد أهداف جديدة للجيل الناشئ وزيادة التمويل لمعالجة هذه القضية الملحة، بحسب التقرير، الذي حذر من انتشار القلق والاكتئاب بين هذه الفئة من المجتمع الأصغر سنا.

وفي وصف لصعوبة الوضع، أوضح التحليل أن بعض الأطفال يعاني لمدة تصل إلى أربع سنوات ونصف في بعض المدن داخل المملكة في انتظار أن يراهم أخصائي الصحة العقلية.

وقال توم مادرز من مؤسسة "Young Minds" الخيرية للصحة العقلية: "وراء كل حالة هناك شاب يكافح من أجل التأقلم ويطلب المساعدة من نظام معطل".