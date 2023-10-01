دواء جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم المقاوم
أعطى نوع جديد من أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم أملا بالشفاء للعديد من المرضى.
ويعد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط المعروف كذلك باسم ضغط الدم المقاوم، من عوامل الخطر الرئيسية للحالات المرضية والوفيات المرتبطة بالأمراض القلبية الوعائية في جميع أنحاء العالم.
ووفق أخصائي الطب الوقائي لأمراض القلب، والمدير المشارك لمركز أمراض ضغط الدم في مستشفى كليفلاند كلينك لوك لافين تتمثل طريقة عمل عقار لوروندروستات في تقليل إنتاج الجسم لهرمون ألدوستيرون، الذي تفرزه الغدة الكظرية بهدف المساعدة في تنظيم ضغط الدم من خلال التحكم بمستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الدم.
ووفق وكالة الأنباء "الألمانية" أظهر عقار لوروندروستات في المرحلة الثانية المتعددة المراكز للتجربة السريرية، فعالية ملموسة في خفض ضغط دم المرضى المرتفع، بصورة آمنة. وتُظهر المؤشرات بأنه قد يكون مفيدا لمرضى ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالسمنة. وتم نشر نتائج الدراسة خلال الشهر الجاري في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية.
ومع أن هذه الدراسات لا تزال في مراحلها المبكرة إلا أن النتائج مشجعة وفق الدكتور لافين، إذ يمكن للدواء أن يقدم بديلا لأساليب العلاج الحالية لارتفاع ضغط الدم المقاوم، ومنها مضادات مستقبلات الكورتكويدات المعدنية (MRAs)، الأمر الذي يتسم بأهمية كبيرة، نظرا لأن تلك المضادات قد يكون لها آثار جانبية تشمل فرط بوتاسيوم الدم والاضطرابات الهرمونية، التي قد تمنع بعض المرضى من تناولها.
ونصح الدكتور لافين بضرورة تقييم ضغط الدم بصورة دورية من قبل أخصائي طبي. كما يجب على المرضى، الذين يتم وصف أدوية لهم الحرص على تناولها بحسب الجرعات والأوقات المحددة من قبل الأطباء، وفي حال استمرار ارتفاع ضغط الدم، يجب عليهم التحدث مع مزود الرعاية الصحية بخصوص مختلف الأدوية، التي يستعملونها.
ودعا الدكتور لافين إلى جانب تناول الأدوية بضرورة تغيير أسلوب الحياة الذي يمكنه كذلك المساعدة في خفض مستويات ضغط الدم، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي يركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك واللحوم الخالية من الشحوم وزيت الزيتون، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والابتعاد عن التدخين والكحول، وتقليل كميات الملح والدهون المتحولة والمشبعة.