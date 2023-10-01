دواء جديد لعلاج‫ ارتفاع ضغط الدم المقاوم

أعطى نوع جديد من أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم أملا بالشفاء للعديد من ‫المرضى.

ويعد ارتفاع ‫ضغط الدم غير المنضبط المعروف كذلك باسم ضغط الدم المقاوم، من عوامل ‫الخطر الرئيسية للحالات المرضية والوفيات المرتبطة بالأمراض القلبية ‫الوعائية في جميع أنحاء العالم.

ووفق أخصائي الطب الوقائي لأمراض القلب، والمدير ‫المشارك لمركز أمراض ضغط الدم في مستشفى كليفلاند كلينك لوك لافين تتمثل طريقة عمل ‫عقار لوروندروستات في تقليل إنتاج الجسم لهرمون ألدوستيرون، الذي تفرزه ‫الغدة الكظرية بهدف المساعدة في تنظيم ضغط الدم من خلال التحكم بمستويات ‫الصوديوم والبوتاسيوم في الدم.

‫ووفق وكالة الأنباء "الألمانية" أظهر عقار لوروندروستات في المرحلة الثانية المتعددة المراكز للتجربة ‫السريرية، فعالية ملموسة في خفض ضغط دم المرضى المرتفع، بصورة آمنة. ‫وتُظهر المؤشرات بأنه قد يكون مفيدا لمرضى ارتفاع ضغط الدم المرتبط ‫بالسمنة. وتم نشر نتائج الدراسة خلال الشهر الجاري في مجلة الجمعية ‫الطبية الأمريكية.

ومع أن هذه الدراسات لا تزال في مراحلها ‫المبكرة إلا أن النتائج مشجعة وفق الدكتور لافين، إذ يمكن للدواء أن يقدم بديلا لأساليب ‫العلاج الحالية لارتفاع ضغط الدم المقاوم، ومنها مضادات مستقبلات ‫الكورتكويدات المعدنية (MRAs)، الأمر الذي يتسم بأهمية كبيرة، نظرا لأن تلك ال‫مضادات قد يكون لها آثار جانبية تشمل ‫فرط بوتاسيوم الدم والاضطرابات الهرمونية، التي قد تمنع بعض المرضى من ‫تناولها.

‫ونصح الدكتور لافين بضرورة ‫تقييم ضغط الدم بصورة دورية من قبل أخصائي طبي. كما يجب على المرضى، ‫الذين يتم وصف أدوية لهم الحرص على تناولها بحسب الجرعات والأوقات ‫المحددة من قبل الأطباء، وفي حال استمرار ارتفاع ضغط الدم، يجب عليهم ‫التحدث مع مزود الرعاية الصحية بخصوص مختلف الأدوية، التي يستعملونها.

ودعا ‫ الدكتور لافين إلى جانب تناول الأدوية بضرورة تغيير أسلوب الحياة الذي ‫يمكنه كذلك المساعدة في خفض مستويات ضغط الدم، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي يركز على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك واللحوم ‫الخالية من الشحوم وزيت الزيتون، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والابتعاد عن التدخين والكحول، وتقليل كميات الملح والدهون المتحولة والمشبعة.