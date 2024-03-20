دراسة جديدة تكشف آثارا "مرعبة" لنظام الصيام المتقطع

حذرت دراسة جديدة من نظام الصيام المتقطع، الذي انتشر بشكل كبير بين المؤثرين والمشاهير خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يلتزمون بتناول الطعام في وقت محدد، قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب.

وبحسب صحفية "ميرور" البريطانية، أجريت الدراسة الجديدة على عينة تضمّ 20 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة، حيث تمت متابعتهم على مدى 15 عاماً.

وكشفت النتائج عن زيادة بنحو 91% في خطر الإصابة بأمراض القلب بين الذين يتبعون نظام الأكل لمدة 8 ساعات ويصومون لمدة 16 ساعة على الأقل يوميا، مقارنة بالذين يتبعون نمط الأكل العادي.

وأكد الباحث الرئيس للدراسة، فيكتور وينز تشونغ، على ضرورة الحذر من نظام الصيام المتقطع على المدى الطويل، خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو السرطان، مشدداً على أهمية التركيز على جودة الطعام بدلاً من الوقت الذي يتم فيه تناوله.