من المطبخ.. 4 طرق ناجحة لتبييض الأسنان

الليمون وصودا الخبز

ينصحك الخبراء بخلط كمية صغيرة من عصير الليمون مع صودا الخبز للحصول على عجينة، وبعد وضع المعجون على أسنانك، امنحها دقيقة واشطفها بالكامل.

تساعد حموضة الليمون المتأصلة وصودا الخبز الخفيفة في تبييض الأسنان والتخلص من البقع التي تظهر عليها من الشاي والقهوة والطعام.

الفراولة وصودا الخبز

اهرس الفراولة الناضجة واخلطها مع قليل من صودا الخبز لتكوين معجون، ضع الخليط على أسنانك، واتركه لبضع دقائق، ثم اشطفه بالماء.

تحتوي الفراولة على حمض الماليك، الذي يتفاعل مع صودا الخبز، ويساعد في تبييض الأسنان.

الملح وزيت الخردل

لتحضير معجون تبييض الأسنان، اخلط كمية صغيرة من زيت الخردل مع ملعقة صغيرة من الملح، وافرك أسنانك بالخليط بلطف واتركه لبضع دقائق قبل شطفه بالماء.

بحسب الأطباء، يعمل الملح كمادة كاشطة خفيفة، بينما لزيت الخردل خصائص مضادة للميكروبات.

زيت جوز الهند

ادهن أسنانك بزيت جوز الهند واتركه لمدة تتراوح بين خمس عشرة إلى عشرين دقيقة.

يُجمع الخبراء على أن زيت جوز الهند يمكن أن يساعد في إزالة البقع عن الأسنان كما يحافظ على نظافة الفم.