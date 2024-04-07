أطباء طوارىء يكشفون أخطر الأنشطة على الأطفال

سلط أطباء غرفة الطوارئ، بناءً على تجاربهم، الضوء على 6 أنشطة خطرة للأطفال تتطلب مزيدًا من الحذر لمنع إصابتهم، وضمان سلامتهم.

وبحسب تقرير نشره موقع "هاف بوست"، فإن اللعب والنشاط البدني أمران محوريان لنمو الأطفال، غير أنه من الضروري أن يكون الآباء ومقدمو الرعاية على دراية بالأنشطة التي قد تشكل خطرًا على أطفالهم.

وشدد نائب رئيس قسم طب الطوارئ في مستشفى نيويورك، الدكتور كريستوفر كيلي، على الحاجة إلى إشراف وتثقيف متوازن فيما يتعلق بالنشاط البدني الآمن.

وعلى الرغم من المخاطر الكامنة المرتبطة ببعض الأنشطة، مثل اللعب في الملعب، فإن فوائد التفاعل الجسدي غالبًا ما تفوق المخاطر المحتملة.

وأبرز الدكتور كيلي أحد الأسباب الرئيسية لإصابات الملاعب، والمتمثل في استخدام قضبان التسلق، هذه الهياكل، المنتشرة في كل مكان في الملاعب، يمكن أن تؤدي إلى السقوط العنيف مما يؤدي إلى كسور المرفق المعروفة باسم الكسور فوق اللقمية.

وعلى الرغم من أن هذه الإصابات لا تهدد الحياة، إلا أنها تتطلب عناية طبية، وتؤكد أهمية الإشراف اليقظ أثناء اللعب.

بالإضافة إلى معدات الملاعب، تشكل الأسطح الساخنة مثل الشرائح المعدنية والحصائر المطاطية مخاطر الإصابة بالحروق، خاصة خلال أشهر الصيف.